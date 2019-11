In deze stad ben je als autorijder het beste af

Nederland

Kosten

Dat onze steden toch relatief laag staan, komt door de hoge kosten voor parkeren, benzine en wegenbelasting. Zo zijn de benzineprijzen bijzonder fiks in vergelijking met de rest van de wereld; op het moment van onderzoek gemiddeld 1,63 euro per liter. Alleen in Oslo (1,70 euro) is tanken nóg duurder. Het goedkoopst ben je uit aan de pomp in Lagos (0,36 euro) en Dubai (0,53 euro).



Ook de wegenbelasting is hoog in Nederland. Alleen in Kopenhagen, de wereldwijde koploper op dit terrein, betaal je meer dan in Rotterdam, de duurste Nederlandse stad.



Amsterdam scoort vooral slecht op het gebied van parkeerkosten. De hoofdstad staat op dit onderdeel zelfs in de top-20 van de wereld. Sydney en New York zijn de duurste steden om te parkeren. Van de drie Nederlandse steden ben je in Rotterdam het minst prijzig uit.



Utrecht maakt het verschil in eigen land vooral als het gaat om de doorstroomsnelheid van het verkeer in de stad, die is hier een stuk beter dan in Rotterdam en vooral Amsterdam. Schuif je onverhoopt toch aan in de file in Utrecht, dan is het een kleine troost om te weten dat je beter daar kunt staan dan in Londen. De Britse hoofdstad bezet een bedroevende 99ste en voorlaatste plaats, tussen Calcutta en Bombay in. Ook notoire fileknooppunten als Parijs en Antwerpen scoren extreem slecht op dit punt.



De Driving Cities Index 2019 is gebaseerd op een groot aantal betrouwbare bronnen. Zo is gebruikgemaakt van gegevens van onder meer de Verenigde Naties, de Wereldbank, de Wereldgezondheidsorganisatie, Eurostat, TomTom, Deloitte en McKinsey.