In deze vakantielanden riskeer je een boete als je een flitsmelder gebruikt

Met een gps of navigatieapps zoals Google Maps en Waze vind je niet alleen de weg, je weet ook hoe snel je mag rijden en waar de flitspalen en mobiele controles staan. Maar die flitsmelders zijn in een aantal vakantielanden verboden. Je riskeert zelfs een zware boete.

In Nederland zijn radardetectors verboden. Die sporen snelheidsradars op via de radargolven van de snelheidsmeter. Radarmélders, die via je navigatiesysteem of app info geven over vaste flitspalen, zijn wel toegestaan.

Maar in sommige vakantielanden is zelfs het gebruik van radarmelders verboden. Verrassend, want de meeste vakantiegangers willen graag via infosystemen zoals Flitsmeister en Waze op de hoogte blijven van waar ze kans maken om geflitst te worden. In sommige landen moet je dus je flitsmelder uitschakelen, wil je geen boete riskeren.

Waar zijn radarmelders/flitspaalsignalering toegestaan en waar niet? • Frankrijk: verboden, Flitsmeister geeft er enkel ‘gevarenzones’ in plaats van concrete flitspalen aan.

• Duitsland: verboden. Apps zoals Waze en Fitsmeister mag je niet gebruiken in de auto.

• Oostenrijk en Italië: gps-apparatuur die gebruik maakt van een openbare databank is toegestaan.

• Zwitserland, Turkije, Ierland, Slowakije: hier is het het niet alleen verboden, je mag een radarmelder zelfs niet in je bezit hebben of vervoeren. Dat betekent dat je de app dus eigenlijk niet op je smartphone mag hebben staan.

• Spanje: Gebruik en bezit van een radarmelder is toegestaan.

Welke boete riskeer je?

Dat hangt af van het land. Gebruik je een flitsmelder in Duitsland en word je betrapt door een agent of een camera, dan riskeer je een boete van 75 euro. In Frankrijk kun je zelfs een boete krijgen van maar liefst 1500 euro. Hoe dat allemaal precies gecontroleerd moet worden, is een andere zaak.

Hoe zet je je flitsmelder af?

In principe volstaat het om op je navigatiesysteem de functie ‘radar melden’ te deactiveren. Lukt dat niet, dan kun je om op safe te spelen de software van het betrokken land volledig verwijderen van het navigatiesysteem.

Apps met radarmelders op je smartphone kun je sowieso het beste volledig verwijderen, omdat je anders niet kunt bewijzen dat je deze niet hebt gebruikt terwijl je aan het rijden was.

