In deze vakantielanden tank je het goedkoopst

Voor veel vakantiegangers die met de auto op vakantie gaan, behoort het aftanken van de auto tot de standaard voorbereidingen. Maar dat is niet zo verstandig, blijkt uit cijfers van de ADAC, de Duitse evenknie van de ANWB. Uit onderzoek blijkt namelijk dat Nederland het duurste land van Europa is om benzine te tanken. En er zijn maar een paar landen in Europa waar de diesel duurder is dan in Nederland. Dus kun je maar beter zorgen dat je net genoeg benzine of diesel in je tank hebt om de grens over te komen.

Luxemburg ook nu weer spotgoedkoop

In Duitsland betaal je voor een benzine al snel 19 cent minder dan in Nederland. Nog een land verder naar het oosten, in Polen, scheelt het gemiddeld 54 cent per liter. Ook in België ben je een stuk goedkoper uit voor een volle tank benzine. Daar tank je voor gemiddeld 27 cent per liter minder je auto vol. Luxemburg, traditioneel hét favoriete tankland voor reizigers naar het zuiden, stelt ook dit jaar niet teleur. Voor een liter benzine betaal je daar nu gemiddeld 1,54 euro en dat is 44 cent minder per liter dan hier.

Richting het zuiden is ook Oostenrijk beduidend goedkoper dan Nederland: Euro 95 is ook hier 41 cent goedkoper, diesel 12 cent. Als je nog verder doorrijdt naar het zuidoosten moet je de tank niet helemaal volgooien, want in Slovenië kun je 53 cent per liter besparen op benzine en 15 cent op een liter diesel. In Kroatië gaat het om een besparing van respectievelijk 52 en 18 cent. In Italië is de situatie anders: Euro 95 is daar 13 cent goedkoper dan in Nederland en diesel is 5 cent duurder.

Accijnsverhoging

Omdat Nederland sinds de recente accijnsverhoging veruit het duurste land is van Europa als het gaat om benzine, ben je qua tanken eigenlijk overal goedkoper uit. Diesel is in Nederland op dit moment relatief goedkoop, maar toch kun je ook daarvoor beter in een aantal ons omringende landen terecht. Vakantiegangers met een dieselauto hebben wel pech, want uitgerekend in populaire vakantielanden als België, Zwitserland, Italië, Frankrijk en Zweden is de diesel gemiddeld duurder dan hier.

Prijzen benzine en diesel per liter in euro's per vakantieland België: 1,71/1,70 Denemarken: 1,88/1,61 Duitsland: 1,79/1,60 Frankrijk: 1,83/1,68 Griekenland: 1,86/1,58 Italië: 1,85/1,69 Kroatië: 1,46/1,46 Luxemburg: 1,54/1,43 Nederland: 1,98/1,64 Oostenrijk: 1,57 1,52 Polen: 1,45/1,39 Portugal 1,65/1,48 Zweden: 1,65/1,87 Zwitserland 1,88/1,96 Slowakije 1,57/1,44 Slovenië 1,45/1,49 Spanje 1,59/1,44 Tsjechië 1,57/1,37 Hongarije 1,53/1,50 Stand op 03-07 bron: adac

Overzicht brandstofprijzen in Europa

Houd er rekening mee dat de database in de afzonderlijke landen erg verschilt en dat er soms een grote vertraging zit in de prijsupdates. De getoonde prijzen moeten daarom worden opgevat als indicator voor de onderlinge prijsverschillen tussen vakantielanden. Ze kunnen dus niet 1 op 1 worden vergeleken met de brandstofprijzen in Nederland. Daarnaast zijn er in het buitenland soms sterke regionale verschillen. In de meeste vakantielanden is brandstof langs de snelwegen - net als in Nederland - veel duurder dan in de bebouwde kom.

ANWB-app

Als je voor meer landen de actuele brandstofprijzen wilt weten, dan kun je ook de ANWB Onderweg app op je telefoon zetten. Deze gratis app vertelt je niet alleen waar je goedkoop kunt tanken, maar is ook een navigatie-app en toont waar bijvoorbeeld laadpalen, wegwerkzaamheden en files zijn. Ook kun je pech eenvoudig en snel melden via de app. Een actueel overzicht van de Europese brandstofprijzen op basis van gegevens van de ANWB vind je hier.