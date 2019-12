In Zuid-Holland betaal je de hoofdprijs voor je autoverzekering

Woon je in Zuid-Holland en heb je een auto? Dan betaal je gemiddeld meer premie voor je autoverzekering dan in andere provincies. Ben je ook nog jong, dan betaal je helemaal de hoofdprijs. Dat blijkt uit onderzoek van Independer , dat een miljoen vergelijkingen van autoverzekeringen heeft geanalyseerd en per provincie heeft uitgezocht wat je kwijt bent.

Zuid-Hollandse jongeren tussen 18 en 24 jaar betalen de allerhoogste premies in Nederland voor een autoverzekering met een volledig cascodekking. De gemiddelde jaarpremie bedraagt voor hen 2430 euro. Dat is liefst 664 euro meer dan het bedrag dat jongeren in Friesland elk jaar kwijt zijn aan volledig casco, en 367 euro boven het landelijk gemiddelde voor jongeren.

In heel Nederland betalen jongeren al jaren zeer hoge premies voor hun autoverzekering. Gemiddeld zijn ze 1307 euro kwijt aan de verplichte WA-verzekering, terwijl het landelijk gemiddelde voor alle verzekerden meer dan de helft lager ligt, op 603 euro. Voor de WA+ of beperkt cascoverzekering betalen ze 1369 euro (landelijk voor alle verzekerden 666 euro) en voor de volledig cascoverzekering 2063 euro (landelijk voor alle verzekerden 1066 euro).

Voor de beginnende automobilisten in de leeftijd van 18 tot 24 jaar in Zuid-Holland gaat daar nog een schepje bovenop, met premies van 1532 euro voor WA, 1623 euro voor WA+ en dus 2430 euro voor volledig casco.

20 procent meer

Ook in de overige leeftijdscategorieën ben je in Zuid-Holland het duurst uit. Autobezitters betalen daar met een jaarpremie van 721 euro liefst 20 procent meer dan landelijk voor WA, met 787 euro 18 procent meer dan landelijk voor WA+ en met 1236 euro 16 procent meer dan landelijk voor volledig casco. In Friesland betaal je relatief het minst. De gemiddelde jaarpremies voor de drie verschillende dekkingen liggen daar op respectievelijk 502 euro, 547 euro en 894 euro.

Er is één kleine uitzondering: alleen in Noord-Brabant ben je als 65-plusser nog net ietsje duurder uit dan in Zuid-Holland. Ouderen betalen daar voor volledig casco een gemiddelde premie van 736 euro, 6 euro meer dan 65-plussers in Zuid-Holland.