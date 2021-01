Ingehaald door de ID.4? Dit voegt de vernieuwde Volkswagen Tiguan nog toe

Toen Porsche de volledig elektrische Taycan introduceerde, zag het sportwagenmerk de verkoopcijfers van de Panamera flink inzakken. Zo kozen in 2018 nog 362 Nederlanders voor een Panamera (die alleen met brandstofmotoren leverbaar is) tegen 116 mensen in heel 2020 – terwijl er vorig jaar 436 nieuwe Taycans de showroom uit rolden. Voorzichtige eerste conclusie: autokopers die kunnen kiezen tussen twee varianten van een model (in het geval van de Porsches een sportieve, snelle vijfdeurs auto) kiezen tegenwoordig steeds vaker voor de elektrische optie.

Gevoelsmatig ligt een dergelijk ‘Panamera-scenario’ ook op de loer voor de zojuist vernieuwde Volkswagen Tiguan. Wie geïnteresseerd is in een middelgrote semi-terreinwagen (danwel een hoge familieauto) uit de stal van VW, kan sinds kort immers ook kiezen voor de elektrische ID.4. Qua vorm, grootte en inzetbaarheid zijn de twee modellen behoorlijk vergelijkbaar maar het enthousiasme waarmee de ID.4 recent is ontvangen, doet vermoeden dat de verkoopcijfers van de Tiguan – in ieder geval in ons land – onder druk komen te staan. Momenteel is de Tiguan weliswaar de best verkochte Volkswagen ter wereld, om de concurrentie van andere merken én uit eigen huis het hoofd te bieden is hij op diverse punten gemoderniseerd.

Volledig scherm De vernieuwde Volkswagen Tiguan © Volkswagen

Nieuw: eHybrid

Mocht de vraag nog leven: er komt dus geen volledig elektrische versie van de Tiguan. Wel introduceert Volkswagen later dit jaar voor het eerst een plug-inhybride variant, de eHybrid, die met een stekker valt op te laden en zo’n 50 kilometer per laadbeurt geheel elektrisch moet kunnen rijden. Tot die tijd is er keuze uit diverse ‘gewone’ benzine- en dieselmotoren zonder noemenswaardige elektro-ondersteuning: de prijslijst begint bij een krappe 38.000 euro voor de 1.5 TSI benzine met 130 paardenkrachten (96 kW) en loopt tot zo’n 56.000 euro voor de sterkste 2.0 TDI dieselmotor met een DSG-automaat en 150 pk (110 kW).

Daarmee is de Tiguan in de basis nog altijd betaalbaarder dan zijn elektrische alternatief, want om een ID.4 te kunnen rijden moet je minimaal 47.290 euro aan de VW-dealer overmaken. Aan de andere kant maak je bij de Tiguan geen aanspraak op lagere bijtelling, in tegenstelling tot bij de ID-modellen die sinds 1 januari van dit jaar gedeeltelijk in het tarief van 12 procent vallen. Dat geldt voor de eerste 40.000 euro van de aanschafwaarde, over elke euro boven dat bedrag betaal je de gebruikelijke 22 procent. Voor de portemonnees van met name zakelijke (lease-) rijders kan de ID.4 dus een stuk aantrekkelijker zijn.

Iets digitaler

Om de vergelijking met de ID.4 nog even door te trekken: ondanks de vernieuwingen die deze opfrisbeurt met zich mee brengt blijft de Tiguan de conservatieve keuze van de twee. Het veelal geroemde strakke uiterlijk ging bijvoorbeeld minimaal op de schop: voortaan is de motorkap iets ronder, loopt de grille een klein stukje verder door naar beneden en zijn de bumpers te herkennen aan sterker aangezette ‘haakjes’ die als het ware de nummerplaat omarmen. De achterlichten en koplampen (voortaan te voorzien van intelligente IQ.Light-technologie dat de lichtstralen laat reageren op de omstandigheden) zijn anders van vorm en er is – uiteraard – keuze uit andere wielontwerpen en exterieurkleuren.

Aan de binnenkant is de Tiguan voortaan iets ‘digitaler’ dan voorheen, maar niet zo minimalistisch als de ID-modellen. Zo zijn de draaiknoppen voor de temperatuurregeling vervangen door ‘sliders’ waar je je vinger overheen laat glijden, veranderde VW fysieke knoppen in tiptoetsen en zijn ook de bedieningselementen op het stuur aanraakgevoelig. Als je van radiozender wilt wisselen, kun je bijvoorbeeld je duim van links naar rechts bewegen: het klinkt hip, maar het werkt onvoldoende nauwkeurig. Wat dat betreft had de vorige Tiguan eigenlijk geen update nodig en vormen de vernieuwingen geen grote vooruitgang.

Verder is de indeling van de cockpit zoals Tiguan-bezitters dat al kennen van het huidige model, met een verzonken aanraakscherm in het midden en een volledig digitaal scherm achter het stuur. Bewegende ledverlichting onder de voorruit of een fancy head-up display met augmented reality, zoals onlangs bejubeld werd in de ID.4, behoort niet tot de mogelijkheden. Op technologisch vlak biedt deze auto – ondanks de aanwezigheid van allerhande veiligheidssystemen en elektronische hulpmiddelen – dus niet het nieuwste van het nieuwste.

Meer laden en trekken

Naast z’n prettig nuchtere insteek is de inzetbaarheid van de Tiguan één van de grote pluspunten van dit model. De achterbak biedt met ruim 600 liter zo’n zestig liter meer inhoud dan de ID.4 en dankzij een handige indeling veel (laad-) plezier voor praktisch ingestelde mensen. Op hun beurt hebben de achterste passagiers een verstelbare rugleuning en meer dan voldoende been- en hoofdruimte tot hun beschikking. Ook voorin zit je meer dan prima, waarbij de goede overzichtelijkheid van het vierkante koetswerk in positieve zin opvalt.

Op praktisch vlak biedt de Tiguan nog altijd een meerwaarde ten opzichte van zijn modernere concernbroeders. Wie af en toe meer mensen mee wil nemen, kan bij Volkswagen bijvoorbeeld uitwijken naar de verlengde Tiguan Allspace met zeven zitplaatsen. Ook daarvoor vis je bij de elektrische VW’s voorlopig achter het net: er staat een grotere ruimtewagen op stapel op hetzelfde elektrische platform, maar de ID.4 is ten alle tijden een vijfzitter.

Die meerwaarde blijkt eveneens uit het feit dat je bij deze SUV ‘ouderwets’ veel aan de trekhaak mag hangen: waar een ID.4 een geremde aanhanger van maximaal 1.000 kilo aan kan, wat op zich al redelijk is voor een elektrisch model, ligt de limiet van de Tiguan op maar liefst het dubbele. Voor die tweeduizend kilo heb je weliswaar de dure en dikke diesel nodig, maar de mogelijkheid is er in ieder geval. Die keuzevrijheid is een groot goed: bij Volkswagen lijkt alles te draaien om een toekomst vol elektrische modellen, voor mensen met een caravan, een groot gezin of een minder gevulde beurs is het ‘tijdperk Tiguan’ niet per definitie voorbij.

