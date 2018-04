Innovatief Chinees automerk wil de wereld veroveren

De Byton is een SUV die vooral van opzij en aan de achterzijde wel wat weg heeft een Range Rover. De indrukwekkend ogende auto heet weliswaar simpelweg Concept, maar is al voor 85 procent productieklaar. De auto maakte zijn Europese debuut op de Design week in Milaan. Aan het hoofd van Byton staan Carsten Breitfeld en Benoit Jabob, beiden zijn werkzaam geweest voor BMW i. Ook de marketingbaas komt bij BMW i vandaan. De technische ontwikkeling wordt gedaan door David Twohig, die afkomstig is van Alpine.

500 kilometer

Hoe mooi de buitenkant ook is, voor Byton is het bijzaak. Het gaat bij de auto in de eerste plaats om het bieden van een aangename verblijfsruimte. Het dashboard bestaat uit een groot scherm. Die tonen niet alleen de snelheid en navigatie, maar ook beelden van de camera's die de achteruitkijkspiegel en de zijspiegels vervangen. Voor de bijrijder biedt het scherm entertainment, zoals het kijken van video's of het spelen van computergames. De Byton heeft gezichtsherkenning, waarmee automatisch persoonlijke voorkeuren worden geladen. De auto is ook al klaar voor zelfstandig rijden en is voorzien van twee elektromotoren, die samen 400 pk sterk zijn. De auto krijgt een actieradius van ongeveer 500 kilometer en wordt volgend jaar gelanceerd in China. Een jaar later volgt de introductie in Europa.