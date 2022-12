‘Instortingsgevaar parkeergarages door zware elektrische auto’

Speciale mi­ni-BMW’s in kinderreva­li­da­tie­cen­trum: ‘Veel kindjes hier kunnen niet steppen of fietsen’

De kinderen in het revalidatiecentrum in Dordrecht, die vaak niet net als hun leeftijdsgenootjes even de step of de fiets kunnen pakken, hebben nu een blits voertuig waar ze mee kunnen spelen: twee speciaal aangepaste mini-BMW’s i8.

