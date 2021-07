Inzittenden stappen na crash op snelweg uit auto en worden geschept: dode en zwaargewonde

Het ongeluk vond omstreeks 3.15 uur plaats op de snelweg in de richting van Ede. Een Fiat 500 met daarin twee inzittenden ramde de vangrail aan de linkerkant van de weg nadat de bestuurder de macht over het stuur verloor.

Uit de auto gestapt

De auto kwam midden op de weg tot stilstand, waarna het gruwelijk mis ging. Beide inzittenden van de Fiat stapten na het eenzijdige ongeluk uit de auto, zich niet bewust van het naderende gevaar. De twee werden vervolgens geschept door een andere verkeersdeelnemer, een grijze Toyota.



Voorbijgangers zijn gestopt om hulp te verlenen en hulpdiensten rukten massaal uit voor het ongeluk. Het eerste slachtoffer is tevergeefs gereanimeerd. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Het tweede slachtoffer is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht door een ambulance.



De snelweg was vanwege politieonderzoek tot ongeveer 7.00 uur dicht.