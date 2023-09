Irritatie en agressie in het verkeer: één op de acht zoekt de confrontatie op

Dat ongeveer één op de zes automobilisten zich snel ergert aan andere weggebruikers in het verkeer is geen nieuws. Maar dat één op de acht verkeersdeelnemers de confrontatie opzoekt, is wel nieuw. Appende fietsers en woeste wielrenners zijn nieuw in de top 10.

Bumperklevers en hardrijders vormen nog altijd de grootste bron van irritatie, zo blijkt uit onderzoek van MarketResponse in opdracht van verzekeraar Univé onder ruim 1000 respondenten. Maar ook appende fietsers en wielrenners moeten het ontgelden. Volgens Johan van den Neste, directeur Univé Schade, is het een slechte ontwikkeling dat irritatie steeds vaker omslaat in agressie. ,,Wanneer we bezig zijn ons gelijk of ons gram te halen, verliezen we focus. En afleiding in het verkeer is hét recept voor ongelukken.”

Bumperkleven en afsnijden grootste ergernissen

Maar liefst driekwart van de automobilisten (74 procent) noemt agressief rijgedrag als bumperkleven en afsnijden van andere auto’s het meest ergerniswekkend. Bij 43 procent van de respondenten loopt de frustratie op over medeweggebruikers die veel te hard rijden en bij een kwart van de Nederlandse bestuurders zorgen auto’s die op de linkerbaan blijven plakken voor irritatie. Verder heeft één op de vijf ondervraagde automobilisten een hekel aan auto’s die dubbel geparkeerd staan (21 procent) of die vlak voor hun neus afslaan (21 procent).

Appende fietser blijft wielrenner voor

Behalve medeautomobilisten geven ook andere verkeersdeelnemers aanleiding tot irritatie. Met maar liefst 50 procent is de appende fietser het minst populair onder autobestuurders. Kort gevolgd door wielrenners die op de provinciale weg de doorgang blokkeren (46 procent) en tweewielers die ’s avonds zonder licht ineens opduiken (43 procent). Volgens het onderzoek geeft één op de drie automobilisten aan zich groen en geel te ergeren aan door rood lopende voetgangers (32 procent) en e-bikers die niet uitkijken (29 procent).

Ëén op de acht zoekt de confrontatie

Opvallend is dat maar liefst één op de acht bestuurders minstens één keer uit de auto is gestapt om de confrontatie op te zoeken en dat bijna een kwart (23 procent) het omgekeerde al eens heeft meegemaakt. Ook geïrriteerd getoeter, handgebaren en afgesneden worden overkwam een meerderheid van de bestuurders die meewerkten aan de enquête. Hoe doeltreffend dat is, is de vraag. Bij een deel van de respondenten die voor een confrontatie koos, overheersten achteraf gevoelens van schuld, schaamte en ongemak.

Waar komt verkeersagressie vandaan?

Verkeersagressie is volgens verkeerspsychologe Mariëtte Pol van alle tijden. Maar waar komt de tendens vandaan dat mensen kennelijk steeds impulsiever reageren wanneer ze geïrriteerd raken? ,,Ik denk dat het een trend is die in de maatschappij speelt. We zijn de afgelopen jaren minder tolerant geworden naar elkaar doordat we individualistischer zijn. Ik en mijn eigen gelijk staan voorop en ik denk dat dit doorsijpelt in het verkeer.”

Individualisme slaat om naar egocentrisme

Volgens Pol slaat dat individualisme in de auto sneller om naar egocentrisme. ,,Daardoor gaan mensen bijvoorbeeld voorrang nemen in plaats te wachten tot ze het krijgen. In een auto ben je ook anoniemer, waardoor mensen hun frustraties gemakkelijker durven te uiten. ,,Te hard rijden, bumperkleven, voorrang nemen en toeteren zijn zaken die je in een auto meestal ongestraft doet. Je zit in een blikken doos en mensen zien je niet zitten. Dat is heel anders dan wanneer je elkaar één op één ziet of tegenkomt.”

Iedereen maakt fouten, ook jijzelf

Volgens Daan van Nieuwenburg, gedragsonderzoeker bij Veilig Verkeer Nederland (VVN) kun je zelf stappen nemen om verkeersagressie te verminderen. ,,Probeer bijvoorbeeld bij jezelf na te gaan wat voor jou triggers zijn. Houd altijd focus in het verkeer, anticipeer en houd rekening te houden met elkaar. Geef daarom het goede voorbeeld en blijf kalm in stressvolle situaties. Tel wat vaker tot tien en bedenk dat iedereen wel eens fouten maakt, ook jijzelf", aldus van Nieuwenburg.