‘Is de camper op diesel nu ook uit de gratie?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Aangezien campers sowieso enorm in trek zijn, en er vrijwel geen elektrisch alternatief bestaat, is hier niet de snel dalende restwaarde te zien. Dat blijft voorlopig zo, denk ik. Van een doorbraak van het elektrisch rijden zal hier voorlopig geen sprake zijn, onder meer door de onvermijdelijke prijsverhoging en het extra gewicht van zo’n batterijpakket, wat in een camper ongewenst is. Verder zijn de huidige dieselmotoren in campers zo schoon, dat ze niet gauw het slachtoffer worden van de beruchte milieuzones.’