Is dit de echte opvolger van de Land Rover Defender?

Het enige verschil met de klassieke Defender is dat de Bolinger volledig elektrisch is. De B1 en B2 hebben op beide assen namelijk een elektromotor die ze vierwielaandrijving geeft. Met een vermogen van 622 pk en een koppel van 905 Nm zijn ze beestachtig sterk en snel. De acceleratie van 0 naar 100 kilometer per uur geschiedt in minder dan vijf seconden en de topsnelheid is begrensd op 160. Het rijbereik is nog niet bekend.