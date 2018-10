Is dit stofzuigermerk straks de belangrijkste concurrent van Tesla?

Volgens de Financial Times investeert Dyson in totaal omgerekend 2,3 miljard euro in de bouw en ontwikkeling van de elektrische voertuigen. Het eerste model is vooral bedoeld om de markt te verkennen en om goede relaties met toeleveranciers op te bouwen. Er worden dan ook niet meer dan 10.000 exemplaren van het debuutmodel gebouwd.

De auto zal ‘premium geprijsd’ zijn, maar geen sportwagen behelzen, aldus oprichter Sir James Dyson. Na de pionier-Dyson moeten er nog twee elektrische auto’s van het merk volgen. Zij zullen in hogere aantallen geproduceerd worden. Dit zal gebeuren in een fabriek in Singapore. Het bedrijf heeft al een fabriek voor stofzuigermotoren in Singapore, die daar volledig door robots worden geassembleerd.

Volledig scherm © Dyson

Voor de elektrische auto's gaat Dyson gebruikmaken van nieuwe batterijtechnieken. Zo zal de gangbare vloeibare batterij worden ingewisseld voor de ‘solid-state’-variant, die een stuk sneller te laden is. Hoe de nieuwe auto eruit gaat zien, wil het bedrijf niet zeggen, al heeft oprichter James Dyson eerder laten doorschemeren dat het uiterlijk radicaal anders zal zijn dan wat automobilisten gewend zijn.

Dat Dyson de markt gaat betreden met elektrische auto’s is overigens minder raar dan het lijkt. Met de jarenlange productie van stofzuigers en föhns heeft Dyson veel kennis opgebouwd met elektrische motoren en batterijtechnologie. Eerder nam Dyson al Sakti3 over, een bedrijf gespecialiseerd in batterijtechnologieën.