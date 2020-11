‘Is een vierseizoenenband net zo goed als een winterband?’

VRAAG & ANTWOORD ‘Moet ik een kapotte sensor in mijn vrij nieuwe auto zelf betalen?’

15 november ,,In mijn Ford Fiesta uit 2016 ging regelmatig een waarschuwingslampje branden. De eerste keer vond de garage geen defect, later kreeg ik het advies een andere brandstofsoort te tanken. Maar nu, bij 60.000 km, meldt de garage dat de brandstofsensor moet worden vervangen. Kosten 300 euro, ‘want dit valt buiten de garantie’. Is de klant de klos bij een fabrieksfout in zo’n betrekkelijk nieuwe auto?” vraagt lezer Cees Bouma.