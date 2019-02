Is een vierseizoenenband ook een winterband?

Rij-impressie Extra pit voor Nissan Micra

8 februari Nissan is tevreden over de Micra: in de twee jaar dat hij op de markt is, verkoopt hij veel beter dan zijn kleurloze voorganger. Nu is het tijd voor extra pit met een gloednieuwe 1,0-liter turbomotor, die we ook in de nieuwe Renault Clio terug gaan zien.