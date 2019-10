Is er nu al een Tesla Plaid gecrasht op de Nürburgring ?

Tesla is met ten minste twee verschillende varianten van de Model S Plaid aanwezig bij de Nordschleife van de Nürburgring. Zogenaamd om te testen, maar onofficieel om te kijken of ze het snelheidsrecord voor vierdeurs coupés kunnen afpakken van de Porsche Taycan.

Het gaat hierbij om een rood en een blauw exemplaar. Het rode Model S zou echter betrokken zijn geweest bij een crash. Geruchten gaan ook dat dit model sinds de crash niet meer op de baan is gezien. De bestuurder van de rode auto, Thomas Mutsch, testte naar verluidt de auto in natte omstandigheden en verloor de controle.

Er is met geen woord gerept over de omvang van de schade. Evenmin zijn er aanwijzingen of Mutsch al dan niet gewond is geraakt bij de crash. Er is nog steeds geen officiële tijd voor de rode of blauwe Model S Plaid op de Ring. Sommige met de hand getimede ronden zetten de snelste ronde op 7.23, waarbij Tesla beweerde dat het die tijd zou moeten kunnen terugbrengen tot slechts 7.05 minuten.