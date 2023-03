Is jouw auto ook vies door het winterse weer? Zo maak je het interieur schoon en fris

Vrouwendag Weinig vrouwen in de au­to-industrie: ‘Niet zeuren dat mannen en vrouwen niet gelijk zijn’

Stel je een automonteur voor. Dacht je aan een vrouw? Nee, he? Da's gek, vindt Jolique Möller (31) van het Rotterdamse autoschadebedrijf Möller. Volgens haar is in de autobranche plek zat voor vrouwen, maar blijft de branche met 15 procent vrouwen ver achter. Bij Möller is dat 17,5 procent, maar ook dat kan beter.