Jaarlijks gaat 20.000 kilo goud uit gesloopte auto’s verloren

Dit blijkt uit een recent onderzoek van de Technische Universiteit Chalmers in Götenborg. Volgens de onderzoekers ging in 2015 ruim 20 ton goud verloren, alleen al door auto’s die werden gesloopt of buiten de EU terechtkwamen. Het gehalte goud en andere zeldzame metalen in moderne auto’s neemt bovendien ieder jaar toe. Op dit moment is het economisch vaak niet aantrekkelijk om de relatief kleine hoeveelheden materiaal te verwijderen, maar de weggegooide metalen worden steeds zeldzamer en worden vaak via milieuvervuilende processen gewonnen in conflictgebieden.