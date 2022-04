Jan (77) schrikt zich rot: brommers van zijn museum worden ineens verkocht op Marktplaats

VRAAG & ANTWOORD ‘Kan ik met mijn cabrio door de wasstraat?’

‘Hoewel ik een autoliefhebber ben, is autowassen niet echt mijn ding’, aldus lezer Hans Staal in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Bij mijn plaatselijke wasstraat zeggen ze dat het geen probleem is om met mijn Audi A3 Cabrio door de wasstraat te gaan. Wat is uw mening?’

5 april