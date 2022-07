Jonge bestuurders vaker gevaar op de weg door ‘cowboy-rijschoolhouders’: ‘Gaat puur om geld’

De spanning is voelbaar op het parkeerterrein bij het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid (CBR) bij De Vechtsebanen in Overvecht, waar het een komen en gaan is van lesauto's. Een jonge vrouw stapt op aangeven van haar examinator zichtbaar zenuwachtig de auto in. Voor het examen goed en wel is begonnen gaat het al mis. De slagboom van het parkeerterrein gaat niet open, terwijl de bloednerveuze bestuurder wel gas geeft. De examinator grijpt in.