‘Jonge scooterrijders zien hun gevaarlijke rijgedrag niet in’

Bestuurder zelfrijden­de Uber-auto in VS aange­klaagd om dodelijk ongeluk

7:52 Een vrouw die bij wijze van proef achter het stuur van een zelfrijdende Uber zat, is aangeklaagd voor dood door schuld in verband met een ongeluk in de Amerikaanse staat Arizona in 2018, melden openbaar aanklagers in de staat dinsdag.