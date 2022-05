‘Kan ik mijn autoverzekering beter wijzigen?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Dat is vaak wel verstandig. Na ongeveer zes jaar is de dagwaarde van de auto zo ver gedaald, dat een volledig cascoverzekering weinig zinvol meer is. De premie voor zo’n verzekering, ook wel allrisk genoemd, is gebaseerd op de nieuwwaarde van de auto, maar je krijgt de dagwaarde uitbetaald. Alleen als u veel schadevrije jaren hebt, kan de premie nog meevallen en is het te overwegen om niet te wijzigen. U kunt de premies eenvoudig checken op een onafhankelijke vergelijkingssite, zoals Independer.’