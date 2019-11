Kartelafspraken BMW, Volkswagen en Mercedes-Benz: 100 miljoen boete

RIJ-IMPRESSIE Geen risico’s: zo speelt Opel op safe met de nieuwe Corsa

21 november Op de volledig elektrische versie moeten we nog een paar maanden wachten, maar wie een benzine- of dieselmotor wil kan de nieuwe Opel Corsa nu al rijden. Na de eerste kennismaking weten we: deze zesde generatie Corsa is geen verrassende of grensverleggende auto, maar wel een typische Opel die z’n eigenaren blij gaat maken.