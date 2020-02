Kia onthult de nieuwe Sorento

'Max Verstappen-trucks' uit Hoornaar

16 februari Hij is heel wat zwaarder en het bochtenwerk gaat wat minder soepel, maar verder is de 'Max Verstappen-truck' uit Hoornaar net een Formule 1-wagen. Verspui Trucks brengt twee vrachtwagens op de markt, uitgevoerd in de kleuren van de bolide van de Nederlandse coureur.