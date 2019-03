Kia Rio (2011 - 2017): compacte hatchback

Aankoopadvies Kia Rio (UB, 2011 - 2017)

• De beveiliging van de Rio is iets te goed. De auto sluit zichzelf af na 30 seconden. Zorg dus dat de sleutels dan níet in de auto liggen.

• Het komt vaker voor bij goedkopere auto’s, maar ook de Kia Rio heeft last van een krakend interieur. Het meeste lawaai komt bij het dashboard vandaan. Het is niet zozeer een defect, wel zeer onprettig. Het euvel verhelpen is mogelijk, maar dan moet het complete dashboard opnieuw bevestigd worden.

• Hoewel er ruimte is voor een reservewiel, was deze niet standaard aanwezig.

• Een breuk in de massakabel kan voorkomen. Het is eenvoudig te constateren, als de auto nergens meer op reageert.

• Controleer de koppeling. De drukgroep wil nog weleens kromtrekken. De koppeling is dan wat lastiger te doseren. Ook is het te horen aan mechanisch geluid bij het achterruit rijden.

• De standaard Kumho banden waar de Kia Rio mee zijn afgeleverd, zijn niet al te best. De banden scoren niet goed op het gebied van geluidsproductie, grip en slijtage.

• Nog een puntje betreffende de banden is dat ze aan de achterkant ongelijk slijten, het zogenaamde cuppen. Dit is te herkennen aan een licht gierend geluid in de achterste wielkasten. Het is te verhelpen met eens setje nieuwe banden en opnieuw uitlijnen.

• De Kia Rio heeft standaard zeven jaar fabrieksgarantie. Deze is alleen geldig als het onderhoud aantoonbaar goed is uitgevoerd. Controleer dus of de documentatie zoals boekjes en facturen aanwezig zijn.

• Het Start & Stop systeem werkt niet altijd feilloos. Sommige eigenaren hebben de functie uitgezet, aangezien het voor het verbruik zo goed als niets uit maakt.

Aanbod en prijzen

De Kia Rio is redelijk goed vertegenwoordig op de Nederlandse occasionmarkt. Er staan op dit moment zo’n 600 exemplaren te koop via AutoTrack.nl. Het gros daarvan is voorzien van een benzinemotor, 580 stuks. De 20 overige exemplaren hebben een dieselmotor. LPG komt voor bij enkele exemplaren van de Rio.

De vijfdeurs is veel beter vertegenwoordigd dan de driedeurs. Ook een automaat is zeldzaam.

Hoewel airconditioning op veel Rio’s standaard is, zijn er exemplaren die dit ontberen. De goedkoopste Rio’s van deze generatie zijn er vanaf zo’n 6.000 euro. Dat zijn sober uitgeruste diesels met een hoge kilometerstand, sommige met 2 ton of meer op de klok. De duurste exemplaren van deze Rio-generatie (UB) zijn te vinden voor zo’n 15.000 euro. Dat zijn erg jonge uitvoeringen met benzinemotoren en een luxe uitrusting (ExecutiveLine).

Profiel

Per generatie heeft de Kia Rio een enorme sprong gemaakt. De eerste Rio was een typisch Zuid-Koreaanse budgetknaller. De auto was technisch niet eens zo verkeerd, maar voelde wel heel erg goedkoop aan, wat die Rio natuurlijk ook was. De tweede generatie (2005 - 2011) was een prima, maar wat saaie auto. De Kia Rio zorgde in 2011 echter voor een kleine schokbeweging.

Ten eerste vanwege het uiterlijk. De Kia Rio was ontworpen onder leiding van oud VW-chef Peter Schreyer. Met zijn lage, brede neus, oplopende raamlijn en forse C-stijlen heeft de derde Rio een zeer voornaam voorkomen. Niet alleen qua uiterlijk was de Rio minimaal een match voor zijn concurrenten, het interieur was ook een stuk volwassener, evenals de rijeigenschappen.

Op één vlak liep de Rio wel iets achter bij de concurrentie en dat waren de motoren. Die waren nog niet volgens de traditie ‘gedownsized’. Dus geen piepkleine motoren met een turbo, maar iets meer conventionele atmosferische motoren. Dat wil niet zeggen dat ze ouderwets waren, de blokjes waren uitgerust met multipoint inspuiting, vierkleppen techniek en variabele kleptiming. Er was keuze uit een 1.2 CVVT (85 pk) en een 1.4 CVVT (109 pk). Voor de kilometervreter was er een 1.1 CRDI driecilinder diesel met 75 pk of een 1.4 CRDI viercilinder met 90 pk. De Kia Rio is altijd een hatchback, met naar keuze drie of vijf deuren.

In 2015 wordt de auto gefacelift. De Rio krijgt nieuwe koplampen, nieuwe bumpers en achterlichten. Met name recht van voren is de Rio een stuk opvallender geworden. Qua motoren veranderd er niet veel. De uitvoeringen hebben wel nieuwe namen gekregen. De instap-Rio heet ‘EconomyLine’. Een stapje hoger is de ‘ComfortLine’. Dan is er een iets positievere variant ‘DynamicLine’ en een hele luxe versie ‘ExecutiveLine’. Wel heeft Kia iets gesnoeid in het aanbod. Zo is de diesel in een zeer beperkt aantal uitvoeringen leverbaar. Ook is de driedeurs slechts met de 1,2 benzinemotor te verkrijgen. Deze wordt een jaar later in zijn geheel van de markt gehaald. Al aan het begin van 2017 staat er een compleet nieuwe Kia Rio in de showrooms.