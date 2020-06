Kia vernieuwt de Picanto: veiliger, zuiniger en slimmer

Drive-in bioscoop smaakt naar meer: ‘Auto's zijn een veilige oplossing voor evenemen­ten’

14:22 Dertig mensen met vitale beroepen keken woensdagavond vanuit hun auto naar een film in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Als het aan organisatoren regisseur Martin Koolhoven, Outdoor Cinema en het stadion zelf ligt dan was het zeker niet de laatste keer dat daar een drive-in film werd vertoond.