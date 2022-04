Kinderen belangrijke 'influencers' bij aankoop auto

Kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar vinden auto’s leuk, hebben verstand van zaken, zijn kritisch én weten wat ze willen - ook voor hun ouders. Dat blijkt onder meer uit recent onderzoek door bureau Qrius.

De aanschaf van een auto wordt in veel gevallen beïnvloed door rationele zaken als overheidssubsidies of veranderende brandstofprijzen. Ook de voorkeur voor een bepaald merk, betrouwbaarheid en veiligheid zijn van invloed op het aankoopproces. Maar er is nog een factor die tot nu toe tamelijk onderbelicht is gebleven: de mening van de kinderen. Die invloed wordt tamelijk onderschat, zo blijkt.

Lees ook PREMIUM Zo krijg je ouders uit de auto en op de fiets naar school in de ochtendspits

Uit een onderzoek dat Ford liet uitvoeren door bureau Qrius onder meer dan 500 kinderen, komt naar voren dat kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar auto’s leuk vinden, er regelmatig over praten en specifieke wensen hebben als het over de nieuwe auto gaat. Van de ondervraagde kinderen blijkt 82 procent auto’s leuk tot heel leuk te vinden. Ruim 34 procent van de kinderen denkt zelfs mee met de ouders tijdens de oriëntatie op een nieuw model.

Kritisch

Kinderen zijn niet altijd blij met de huidige gezinsauto. Zo'n 57 procent van de ondervraagde kinderen geeft aan dat de huidige gezinsauto mooi is, maar sommigen (10 procent) melden dat ze zich er soms of vaak voor schamen. Veelgehoorde opmerkingen van kritische kinderen: ‘het is een oud model’, ‘ik vind de auto niet sportief genoeg’ en ‘ik vind het een auto voor oude mensen’.

Maar liefst 61 procent van de kinderen praat ook met anderen over auto’s, waarbij papa en vriendjes of vriendinnetjes de meest gekozen gesprekspartners zijn. De sportwagen/coupé is het populairst (22 procent), op de voet gevolgd door de SUV (21 procent). Daarna volgen de cabriolet en de stationwagen (beide 18 procent) en ‘gewone auto’s’ (12 procent). Minder populair zijn pick-ups (5 procent), kleine auto’s (2 procent) en busjes (1 procent).

Internet is een must

Ruimte staat bovenaan het lijstje van voornaamste criteria. Maar liefst 97 procent van alle kinderen vindt dat belangrijk. Snelheid, luxe en zuinigheid zijn eveneens serieuze punten. Volgens de meeste kinderen moet de nieuwe auto ‘cool’ zijn, liefst met mooie velgen. Ook moet je Spotify kunnen afspelen, internet in de auto is een must en er moet een oplaadmogelijkheid zijn voor smartphones. Ruimte, veiligheid en een prettig interieurklimaat (zomer en winter) worden ook veel genoemd.

Eerder onderzoek in Groot-Brittannië toonde ook al aan dat kinderen een belangrijke rol spelen bij de autokeuze van hun ouders. Een enquête onder 1000 ouders van kinderen tussen de 5 en 11 jaar wees uit dat 39 procent van de vaders openstond voor deze invloed, tegenover 33 procent van de moeders. De kleurkeuze werd in Engeland in 26 procent van de gevallen door kinderen beïnvloed, gevolgd door de uitvoering, (13 procent), de grootte (12 procent), het design (12 procent) en het entertainmentsysteem (9 procent).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.