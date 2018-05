Klassieke Porsche 911 brandt tot de grond toe af bij start Tulpenrally

De klassieke 911 van Wytze van Leuveren en Rutger Kwant vloog vermoedelijk in brand als gevolg van een poreuze brandstofslang, zo meldt Porsche-website vierenzestig.nl. De lekkende benzine kwam tot ontbranding en dan is er in de regel geen houden meer aan, ook niet met een brandblusser, aldus de site.