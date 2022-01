Kras of deuk? Reparatie zelf betalen is vaak voordeliger dan claimen bij de verzekering

Wie een kras of deuk in zijn auto krijgt, is wellicht geneigd om het meteen bij de verzekering te melden. Maar vaak is dat niet verstandig. Door de reparatie zelf te regelen én te betalen, kun je uiteindelijk soms wel honderden euro’s besparen.

Zelfs bij de meest uitgebreide all-risk polissen weegt vergoeding van de schade lang niet altijd op tegen de hogere premie die de verzekeraar gedurende minstens vijf jaren zal rekenen. ,,Als je een schade claimt, val je vijf schadevrije jaren terug op de zogenaamde bonus-malus ladder’’, weet Menno Dijcks, expert in autoverzekeringen bij vergelijkingssite Independer. ,,Die bonus-malus ladder bepaalt je premiekorting. Voor elk jaar dat je geen claim indient, word je beloond met een hogere korting. Die kan oplopen tot 85 procent. En als je claimt, kost het je weer vijf jaar schadevrij rijden om uit te komen bij de korting die je voor de schade had.’’

Besluit je toch te claimen, dan heb je meestal nog bedenktijd. Het kan immers gebeuren dat iemand pas na het indienen van de claim beseft dat het voordeliger was geweest om de herstelkosten zelf te betalen. De meeste verzekeraars bieden hun klanten de mogelijkheid om daar later alsnog voor te kiezen, zelfs al is de schade al uitgekeerd. Wie de uitgekeerde vergoeding binnen een bepaalde termijn, meestal een jaar, aan de verzekeraar terugbetaalt, daalt niet op de bonus/malus-ladder en voorkomt daarmee een forse premiestijging. De bedenktijd kan ook handig zijn als je op het moment van de schade het geld even niet hebt om de reparatie zelf te betalen.

Het is helaas niet duidelijk bij welk reparatiebedrag precies de grens ligt tussen beter wel of niet claimen. Er spelen veel factoren mee, zoals het aantal schadevrije jaren dat is opgebouwd, de hoogte van de reparatiekosten en de polisvoorwaarden van de verzekering. ,,Het beste is om toch altijd even voor jezelf te berekenen of het verstandig is om schade te claimen, voordat je deze indient’’, adviseert Menno Dijcks. Op de site van Independer kan je checken hoeveel jouw schadevrije jaren waard zijn.

Advies: ga shoppen bij verschillende schadeherstelbedrijven

Als je besluit om de reparatie zelf te betalen en je kunt de schade niet zelf herstellen, ga dan in elk geval shoppen bij verschillende autobedrijven, adviseert Gerard Kroon, expert Geld & Verzekeringen van de Consumentenbond. ,,De meeste verzekeraars krijgen korting bij bepaalde schadeherstelbedrijven. Daardoor hoeven ze minder uit te keren. Maar garages kunnen dan ook meer werk hebben aan de schadeafhandeling. Bijvoorbeeld door het maken van een officiële taxatie en een schaderapport. De prijs kan hierdoor hoog uitvallen. Ook als er bijvoorbeeld vervangend vervoer is inbegrepen.

,,Betaal je de schade zelf? Dan kun je hier vaak op besparen. Het prijsverschil kan bijvoorbeeld zitten in de manier van repareren of het gebruik van tweedehands onderdelen. Vraag dus verschillende offertes op bij herstelbedrijven en vraag korting. Het uurtarief voor schadeherstel ligt rond de 70 euro.’’

Zelf de schade herstellen is soms ook een optie

Gaat het slechts om kleine schade, dan kan je altijd nog overwegen om zelf aan de slag te gaan. Een lakstift om een oppervlakkige kras weg te werken kost vaak niet meer dan vijftien euro. Maar bij een garagebedrijf kost het herstellen van een paar lichte krassen op de spiegelkap of grille al gauw 75 euro. En de kosten van het repareren van lakschade op de motorkap of het dak lopen snel op tot meer dan 300 euro.

Zelf herstellen is daarom soms een aantrekkelijk alternatief. Een kras die lijkt te verdwijnen als je hem nat maakt, is vaak eenvoudig weg te werken. Datzelfde geldt voor krassen die zo ondiep zijn, dat je de groef niet echt kunt volgen met je nagel. Hierbij is een lakstift vaak al voldoende om de kras weg te werken.

Zorg ervoor dat je de exacte kleur van je auto weet. De kleurcode staat op het zogenaamde VIN-plaatje (Vehicle Identification Number) dat de fabrikant in elke auto aanbrengt. Waar dat VIN-plaatje zich bevindt, kun je in het instructieboekje of online opzoeken. Met de kleurcode kun je vervolgens zelf bij een webshop of bij de dealer de juiste lakstift bestellen.

Meer informatie over de verschillende soorten autoverzekeringen vind je op deze pagina van Autoweek.

