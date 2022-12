Krijg je een boete als je met geopende achterklep de kerstboom vervoert?

Nu Sinterklaas het land uit is, wordt het tijd om een kerstboom te kopen. Maar hoe vervoer je hem in je auto en mag je rijden met geopende achterklep?

Een slecht gemonteerde kerstboom is een levensgevaarlijk projectiel in het verkeer, zo bleek al eens uit een crashtest van de Duitse Adac. Daarom is het belangrijk om goed te kijken hoe je deze veilig thuis krijgt. Wanneer je auto groot genoeg is of je boom klein genoeg, kan hij mee in de auto - desnoods met neergeklapte achterbank. Auto’s zijn de afgelopen jaren gelukkig steeds ruimer geworden, waardoor een beetje kerstboom verbazingwekkend genoeg mét gesloten achterklep in de auto past. Leg het onderste, breedste deel van de boom in de kofferbak; de smalle piek belandt dan hooguit ergens tussen de voorstoelen.

Aanhanger of dakdrager

Soms is de boom toch echt te lang of de auto te klein. De beste methode is dan vervoeren op een aanhanger, maar het is ook mogelijk om de boom op de dakdrager van de auto te plaatsen. Doe dat in alle gevallen met de stam naar voren, omdat anders de takken beschadigen door de wind die ze tijdens het rijden opvangen.

Gebruik voor het vastbinden spanbanden zodat de boom niet verschuift tijdens het rijden - één om de stam en één om de takken. De ANWB en andere instanties raden het af om bijvoorbeeld een ‘spin’ te gebruiken - oftewel een elastische band met haken aan het uiteinde. In dat geval kan de boom bij een botsing worden gelanceerd en dan kan ook een kleine kerstboom door de zwaartekracht zo een kracht van 750 kilo krijgen. Dit is vooral gevaarlijk voor verkeer dat zich voor je auto bevindt. Wanneer de boom niet goed zit vastgesjord, is de boete 140 euro.

Mag je een kerstboom vervoeren in de auto met geopende achterklep?

Het simpele antwoord luidt: ja, dit mag, maar onder voorwaarden. Een boom - of ander ondeelbaar voorwerp - mag aan de zijkant van de auto 20 centimeter uitsteken, bijvoorbeeld als je de boom via de zijruit naar buiten laat. Aan de achterzijde mag een kerstboom of ander ondeelbaar voorwerp maximaal een meter uitsteken. Dat mag ook uit een (deels) geopende achterklep.

Hoe hoog is de boete als je het verkeerd doet?

Wanneer de boom verder dan een meter uitsteekt, loop je kans op een boete van 140 euro. Steekt hij meer dan 1,75 meter uit achter de auto, dan is de boete 210 euro. Wanneer bijvoorbeeld het kenteken niet goed leesbaar is doordat de kerstboom er overheen hangt, kost dat maximaal 149 euro. Ook moeten te allen tijde de achterlichten en richtingsaanwijzers zichtbaar zijn en moet je ervoor zorgen dat de klep tijdens het rijden niet kan openwaaien.

Is met geopende achterklep rijden slecht voor gezondheid?

Tot zover het wettelijke gedeelte, want als het gaat om de gezondheid kun je beter helemaal nooit met (deels) geopende achterklep rijden, omdat de uitlaatgassen naar binnen worden gezogen bij hatchbacks, suv’s en stationwagens. Elektrische rijders hebben hier natuurlijk nagenoeg geen last van. Als je het toch doet, open dan de zijramen deels, zodat de giftige dampen minder snel naar binnen trekken.

