Kwart van alle auto-ongelukken gebeurt binnen eerste drie minuten

‘Kans op dodelijk ongeluk niet groter bij 130 km/u’

21 juni De kans op een dodelijk ongeluk is op plekken met een maximumsnelheid van 130 km/u minder hard gestegen dan op de wegen waar de limiet 120 km/u is. Dat is de opvallende uitkomst van een onderzoek door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).