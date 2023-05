Lawaaiflitspaal is het nieuwste wapen tegen verkeershufters: ‘Je hoort de uitlaat knallen’

met video Autootje op waterstof heeft bereik van ruim 2000 kilometer: ‘In 2050 het nieuwe normaal’

Een groepje Delftse studenten werkt aan ’s werelds efficiëntste waterstofauto. De torenhoge ambitie: minimaal 2056 kilometer te rijden op minder dan één kilo waterstof. Is hier sprake van een eenmalig prestigeproject of is er een revolutie ophanden?