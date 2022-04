Leen (70) kocht een doffe, vieze Alfa Spider: ‘Het was de auto die ik niet zocht, maar nu ben ik verliefd’

Het was 2009 toen Leen een praatje met zijn schoonzoon, die hem vertelde over een witte Alfa Romeo Spider van een kennis. ,,Ik dacht: een witte? Dat zie je niet vaak.’’ Hij stond te koop, dus vroeg Leen of hij ‘m een weekendje mocht hebben om te kijken of het wat voor hem was. ,,Hij zag er echt niet uit. Hij was dof, en vies. Mijn gezicht sprak boekdelen.’’