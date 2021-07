Lege accu? Dankzij dit idee van Ford hoef je niet meer langs de laadpaal

De plannen van Ford blijken uit een patent dat het bedrijf in de Verenigde Staten heeft aangevraagd. Op begeleidende schetsen is duidelijk te zien hoe het idee in zijn werk gaat: op de tekening is te zien hoe een (elektrische) personenauto aan de achterkant van een vrachtwagen is gekoppeld. Zo te zien overweegt Ford twee manieren om de auto te slepen: op de ene schets staan alle vier de wielen op de grond, bij een andere afbeelding rollen alleen de achterste wielen mee terwijl de voorwielen op een dragend plateau staan.

De technologie maakt gebruik van de dynamofunctie van elektromotoren. Zo lang e-motoren in elektrische voertuigen zelf geen kracht hoeven te leveren, kunnen ze de bewegingsenergie van draaiende wielen omzetten in elektriciteit die vervolgens in de batterijen van de auto wordt opgeslagen. Normaal gesproken gebruiken elektrische auto’s deze voorziening – het zogenoemde regeneratieve remmen – tijdens het uitrollen en remmen. Dat principe bracht Ford blijkbaar op een idee: wat als we elektrische auto’s nu eens opladen door ze achter andere auto’s te hangen?

Volledig scherm Zo hangt de elektrische auto achter het trekkende voertuig. © Patentschets Ford

Achter de camper

Vooralsnog lijkt de automaker zich met deze ontwikkeling vooral te richten op thuisland Amerika. Daar is het immers relatief gebruikelijk om kleinere personenauto’s op deze manier te vervoeren. Zo kunnen eigenaren van een grote camper (een ‘Recreational Vehicle’ of ‘RV’, die in de VS vaak veel groter is dan in Europa) hun rijdende vakantiehuis op de kampeerplaats laten staan, en hun kleinere voertuig gebruiken voor ritjes in de buurt.

Ford denkt dat de nieuwe laadtechniek handig is voor dit soort mensen, maar verwacht ook dat elektrische auto’s kunnen aanhaken bij vrachtwagens en andere grote voertuigen. Dat valt te lezen in de patentaanvraag: ,,Het trekkende voertuig kan bijvoorbeeld een grote vrachtwagen zijn, een zwaar transport, een trekker met een trailer of een andere personenauto met voldoende trekcapaciteiten.”

Onderweg moeten de twee voertuigen met elkaar kunnen communiceren via bluetooth of het internet, zegt Ford. Wanneer het trekkende voertuig bijvoorbeeld een heuvel moet beklimmen, moet de getrokken auto automatisch minder sterk regenereren. Interessant voor de rest van de wereld is dat de automaker verwacht dat elektrische auto’s in de toekomst zelfstandig kunnen aanhaken bij een ‘laadtrein’, waarbij meerdere elektrische auto’s zichzelf koppelen aan een rijdend voertuig. Vooral in gebieden zonder goed laadnetwerk – of bij het afleggen van lange afstanden – kan dit volgens Ford handig zijn.

Volledig scherm Inductieladen: Renault experimenteerde er eerder al mee. De auto laadt dan op door over de strip in het wegdek te rijden. © Renault

Andere experimenten

Overigens is Ford niet de eerste autofabrikant die experimenteert met andere manieren om elektrische auto’s meer stroom te geven. Zo werkten onder meer Renault en BMW eerder aan inductieladen, waarbij de accu’s – zoals bij moderne smartphones – worden opgeladen door middel van een magnetisch veld. BMW heeft dat plan inmiddels in de ijskast gezet en ook aan de aanpak van Renault zaten heel wat haken en ogen. Om goed te kunnen laden met inductie, moet een auto bijvoorbeeld precies boven speciaal materiaal in het wegdek rijden.

Een andere optie is het onderweg wisselen van accupakketten. Renault werkte jaren geleden al aan batterijwisselstations samen met het bedrijf Better Place, maar dat ging in 2013 failliet. Ondertussen zet de Chinese automaker Nio juist vol in op deze technologie. Het merk, dat onder meer in China diverse elektrische auto’s op de markt heeft en later dit jaar naar Europa komt, wil in 2025 ruim vierduizend locaties openen waar gebruikers de accu’s van hun auto’s kunnen wisselen. Voordat dit soort plannen realiteit zijn, zullen bezitters van een elektrisch model toch nog langs de gebruikelijke laadpaal moeten.

Volledig scherm Het Chinese merk Nio werkt aan vierduizend accuwisselstations. © Nio

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.