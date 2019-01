Lexus ES 300h: laag verbruik, scherp geprijsd

Rij-impressieDe tijd dat Lexus een unique selling point had met het lage verbruik van zijn hybride-aandrijflijn, heeft z’n langste tijd gehad. De nieuwe ES 300h heeft echter meer in huis. Een scherpe prijs, bijvoorbeeld.

De nieuwe Lexus ES 300h is niet de opvolger van de GS, maar diens vervanger. De ES bestaat namelijk al dertig jaar. Bij de geboorte van Lexus in 1989, werd hij vrijwel gelijktijdig met topmodel LS 400 geïntroduceerd. Ook al was de ‘midsize’ sedan van Lexus niet voor Europa bestemd, er zijn inmiddels 2,3 miljoen exemplaren gebouwd. Als alternatief voor de Audi A6, de BMW 5-serie en de Mercedes E-klasse, kregen wij de iets grotere Lexus GS voorgeschoteld. Met zijn lengte van 4,975 meter is de nieuwe ES bijna 10 centimeter langer dan de afzwaaiende GS.

Hybride

Terwijl de Europese merken grossieren in benzine- en dieselmotoren, is Lexus overtuigd van hybride-techniek. Voor de Nederlandse verkoopstatistieken heeft dit heilig vertrouwen echter maar weinig opgeleverd. Zelfs in zijn beste jaar, werden er maar 170 GS’sen op Nederlands kenteken gezet. Alle argumenten die de luxedivisie van het Toyota-concern aandraagt ten faveure van hybridetechniek, lijken de kritische Nederlandse consument amper te overtuigen.

Door de steeds strenger wordende milieueisen, zien ook de Europese merken een probaat middel in de elektrische hulpmotorisatie om het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot in de kiem te smoren. Mercedes en Audi leveren inmiddels een ‘mild hybrid’-versie van hun middenklassers.

Prijsbewust

Maar als de Europese concurrentie met technisch vergelijkbare auto’s komt, welke kansen heeft de Lexus ES 300h dan nog? In Japan snappen ze dat de Europese autokoper veeleisend is, en in Nederland is men ook nog eens zeer prijsbewust. Met een concurrerende instapprijs van 52.995 euro is de ES 300h weliswaar 4000 euro duurder dan de GS 300h, van huis uit levert de ES een uitgebreid multimediasysteem (inclusief navigatie en uitgebreide connectiviteitsmogelijkheden), adaptieve cruisecontrol met een actieve spoorassistent en verkeersbordherkenning, adaptieve LED-koplampen en stoelen die zich in acht richtingen elektrisch laten verstellen. Daar moet je bij de concurrentie al gauw voor in de buidel tasten.

Gewichtsbesparing

Bij de ontwikkeling van de nieuwe 2,5-liter viercilinder benzinemotor en de assisterende elektromotor, waren een verbetering in thermische efficiency en een flinke gewichtsbesparing belangrijke agendapunten. Dat de nieuwe ES voorwielaandrijving heeft, draagt eveneens bij aan de gewichtsbesparing. Zoals je van een moderne zakensedan mag verwachten, is de veiligheidsuitrusting geheel up-to-date.

De actieve spoorassistent met bochtherkenning treedt in werking zodra je de adaptieve cruise control inschakelt. Hij probeert de auto precies in het midden tussen de wegbelijning te houden. Het werkt naar behoren, al heeft het alziend elektronisch oog soms wat moeite de witten lijnen te ‘vangen’. De subtiele stuurcorrectie die volgt, maakt daardoor soms een wat doelloze indruk.

Soepel

Lexus heeft veel energie gestoken in het comfort. De ES 300h heeft dikke isolatiematten, stoelen waar drie jaar lang op is gedokterd, heel veel ruimte op de achterbank en een soepel geveerde multilink-wielophanging. Daarnaast verloopt de afgifte van het door de verbrandings- en de elektromotor geleverde vermogen op uiterst soepel wijze. Toch zijn er kanttekeningen. Achterin is weliswaar veel beenruimte, maar de hoofdruimte is er maar zozo. En door de uitstekende indamming van de motorgeluiden, vallen het windgeruis en de rolgeluiden van de banden (vooral op ruw asfalt) extra op.

Stabiel

Ondank de rolgeluiden en het windgeruis staat het comfort op een zeer hoog niveau. Dat de Europese smaak zwaar heeft gewogen bij de het afstemmen van het onderstel, is duidelijk merkbaar: ook zonder adaptieve schokdempers (die alleen op de F Sport-versies worden geleverd), ligt de ES 300h zeer stabiel op de weg, zonder dat de schokdempers te stijfbenig reageren op het verloop van het wegdek. De besturing is aangenaam direct, maar niet erg communicatief. Dat vraagt om een soepele rijstijl; als je het stuur geconcentreerd en vloeiend indraait, is de auto gemakkelijk op de gekozen lijn te houden.

2150 kg

Alle gewichtsbesparingen ten spijt – de frontbalk, motorkap en voorschermen zijn van aluminium – weegt de ES 300h nog 2150 kg. Met deze massa word je vooral geconfronteerd wanneer je het gaspedaal beroert. Ook al leveren de 2,5-liter viercilinder en de daaraan gekoppelde elektromotor een gecombineerd vermogen van 218 pk, vurige prestaties hoef je van de ES niet te verwachten. Je zit in 9 seconden op de honderd en de topsnelheid is begrensd op 180 km/h. Meestal is dat snel genoeg, maar soms zou je wel iets meer sprintvermogen wensen.

Verbruik

Ondanks het hoge gewicht is een keurig verbruik haalbaar. Lexus geeft een WLTP-gemiddelde op van 5,3 liter benzine op 100 kilometer (1 op 18,9), met een CO2-uitstoot van 120 gram per kilometer. Bij een sportieve rijstijl komt het verbruik eerder in de buurt van 6,5 tot 7,0 liter, maar ook dat is voor zo’n grote en zware auto ronduit netjes.

Met de ES 300h is het mogelijk om maar enkele kilometers volledig elektrisch te rijden. Bij Lexus voegen ze daar meteen aan toe dat het compacte accupakket onder de zitting van de achterbank te allen tijde worden bijgeladen door regeneratie van de remenergie en het omzetten van overtollig motorvermogen in elektriciteit. Die vervolgens meteen weer ingezet kan worden om de auto aan te drijven – en zo benzine te besparen.

