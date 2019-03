Lexus UX250h komt precies op tijd

Rij-impressieDe introductie van de UX 250h is goed getimed: de vraag naar compacte SUV’s is groot en dankzij de zuinige hybride aandrijflijn lach je je een ongeluk bij de pomp. Het design van de UX is smaakgevoelig, maar allesbehalve saai.

De groeiende populariteit van de compacte SUV blijkt onder meer uit de verkoopcijfers van een directe concurrent van de Lexus UX 250h: zo valt Nederland tot nu toe als een blok voor de Volvo XC40. In de eerste twee maanden van 2019 verkocht Volvo er al 823. Ter vergelijking: alle Lexus-modellen bij elkaar komen niet verder dan 113. Die cijfers moeten omhoog, en als het aan Lexus ligt snel een beetje.

Het merk weet precies hoe je Nederlanders paait: door te wijzen op de lage kosten. De CO2-uitstoot van de UX, waarvan maar één motorvariant beschikbaar komt, is 94 gram. Daardoor kan de overheid zich niet uitleven met forse CO2-boetes. Volgens Lexus is een verbruik van 4,1 l/100 km mogelijk, waardoor je meer dan 24 kilometer met een liter benzine doet.

De basisprijs van de Lexus UX is 44.495 euro. De Volvo-dealer rekent je graag voor dat een XC40 nog altijd goedkoper is, maar de instap-XC40 (40.795 euro) moet het doen met een driecilinder motor. Bovendien leggen de dames en heren van Lexus je graag uit hoe compleet de veiligheidsuitrusting van de UX is: adaptieve cruise-control, verkeersbordherkenning, een systeem dat automatisch het grootlicht dimt voor tegenliggers en een spoorassistent zijn standaard op alle varianten.

Enorm achterlicht

Akio Toyoda, de hoogste baas van Toyota en Lexus, zorgde voor een aardverschuiving toen hij aan de macht kwam. Hij bekeek het modelaanbod eens goed en concludeerde dat er voor designliefhebbers weinig lol te beleven was. Saaie modellen behoren vanaf nu tot het verleden, verklaarde hij. Hij geeuwde nog één keer en ging voortvarend aan de slag.

Meneer Toyoda zal dan ook tevreden geknikt hebben toen hij het UX-ontwerp onder ogen kreeg. De auto is beslist niet saai. De UX is voorzien van de grille met 3D-effect, die we ook al van andere Lexus-modellen kennen. De achterkant is een nadere inspectie waard: het achterlicht is eigenlijk één grote unit, voorzien van 120 leds. Trots meldt Lexus dat er geen automerk is met een groter achterlicht. Of je daarmee indruk maakt als je je Tinder-date naar huis rijdt, weten we niet, maar het ziet er niet onaardig uit. Heel subtiel zie je dat ze boven aan de zijkant de vorm hebben van een kleine staartvin, om de lucht beter te geleiden.

Gimmick

Aan de binnenkant zien we bij de dure F Sport-versie (vanaf 52.395 euro) een geinige gimmick: het instrumentarium lijkt op dat van de sportwagen LFA, met een TFT-kleurendisplay dat van kleur verschiet als je een ander rijprogramma selecteert (van Eco via Custom tot Sport +). Voor de echte fijnproever is het jammer dat sommige knoppen wat goedkoop aanvoelen: die van de elektrische ruitbediening, bijvoorbeeld. Ook de bediening van het multimediasysteem via een touchpad met haptische feedback zorgt voor hoofdbrekens.

Verder laven we ons aan geinige weetjes die alleen Japanners kunnen bedenken: speciaal gekwalificeerde mannen en vrouwen met 25 jaar ervaring hebben zich aan de stiksels van de leren bekleding gewijd. De airco verdeelt de luchtstroom zo ingenieus dat het gedeelte van je lichaam waarop de zon schijnt beter wordt gekoeld dan de schaduwzijde. Heerlijke weetjes, die aangeven hoe serieus Lexus het bouwen van een goede auto neemt.

Heerlijk comfortabel

Hoe dat allemaal rijdt? Eigenlijk kunnen we er kort over zijn: heel goed. Aan het nieuwe onderstel, een Lexus-evenknie van Volkswagens MQB-platform, kennen we alleen maar pluspunten toe. In de basis is de UX comfortabel afgestemd, zodat een slecht wegdek of een verkeershobbel zo min mogelijk afbreuk doet aan het gerief van de passagiers. Maar ook als je in een wilde bui bent, blijft het onderstel lang neutraal. De besturing is bovendien directer dan we bij Lexus gewend zijn. De F Sport-versie heeft in de sportstand een Japanse twist: er wordt een sportief geluid gecreëerd als je het gaspedaal diep intrapt. Daarbij schiet Lexus een beetje door. Het lijkt wel alsof je met je neus op de startstreep van een Formule 1-race staat, zoveel meerstemmig geluid komt er vrij. Lexus stelt ons gerust en meldt dat het geluid ook uit kan.

Voortreffelijk

Over een goed werkende hybride aandrijflijn hoef je Lexus niets te vertellen: het samenspel tussen de elektromotor (109 pk) en de viercilinder benzinemotor (152 pk) is voortreffelijk. Lexus zegt dat je, als je een beetje oppast, de helft van je kilometers puur elektrisch kunt rijden. Dat lukte ons niet tijdens de testrit, maar die voerde over spannende Spaanse bergwegen die we in Nederland niet hebben. Traditioneel wordt de overbrenging geregeld door een traploze transmissie. Het motorgeluid wordt goed gedempt door een dikke laag isolatiemateriaal. Hoe rustiger je rijstijl, des te efficiënter de transmissie functioneert. Over de ruimte en de steun van de stoelen kunnen we alleen maar enthousiast worden: de zitpositie is voortreffelijk. Ook op de achterbank is de ruimte prima.

Vaarwel diesel

De UX wordt standaard geleverd met voorwielaandrijving, maar bij de duurdere uitrustingsvarianten kun je ook voor 4WD kiezen (vanaf Executive Line, 58.995 euro). Aan dieselmotoren doet Lexus niet. Enig leedvermaak over de tanende populariteit was te horen in een radiocommercial vorig jaar, waarin Lexus de goeie ouwe diesel vriendelijk bedankte voor zijn diensten. Leuk bedacht, zeker als er daadwerkelijk geen comeback van de diesel komt. Plug-in hybrides of volledig elektrische versies heeft Lexus overigens niet in de planning staan. Wie nieuwsgierig is geworden naar de Volvo XC40-concurrent: de UX staat vanaf 15 maart bij de dealer.

