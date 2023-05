Liège in plaats van Luik? No way! Nieuwe verkeersborden bij Antwerpen moeten weg

De wegwijzers richting Liège zijn niet conform de taalwetgeving, heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters laten weten. Zodra ze over de borden hoorde, heeft ze het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer opdracht gegeven ze weer weg te halen. ,,Dit was een louter operationele beslissing. We werden daarvan nooit op de hoogte gebracht. We lazen het ook alleen maar in de krant’’, zegt haar woordvoerder in De Standaard.



En het was nog wel zo’n positief verhaal, dat dinsdag in de krant stond. De huidige aanduidingen op verkeersborden in België, zoals ‘Rijsel (Lille)’ of ‘Gand (Gent)’, zorgen voor nodeloos veel letters op de borden en leiden tot verwarring, vertelde Katrien Kiekens van het Agentschap Wegen en Verkeer daarin. ,,Vooral autosnelwegen in de omgeving van de taalgrens lijden aan een gebrek aan continuïteit in de bewegwijzering, doordat de taal geregeld wisselt.’’