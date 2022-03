Lotus vloekt in de kerk: waarom zelfs dit sportwagenmerk met een enorme SUV komt

VIDEOHet van oorsprong Britse automerk Lotus werd beroemd met lichte, wendbare sportwagentjes. Het nieuwste model lijkt precies het tegenovergestelde: de volledig elektrische Eletre is een enorme SUV van tweeduizend kilo, met plek voor vijf personen en hun bagage. En toch, zegt Lotus, sprint hij in iets meer dan twee seconden naar de 100 kilometer per uur.

Daarmee valt de Eletre volgens zijn bedenkers in de categorie van de ‘Hyper-SUV’s’. Een extreem snelle Sport Utility Vehicle dus, in de hoogste klasse waar tot nu toe de Porsche Cayenne, Lamborghini Urus, Bentley Bentayga en Audi RSQ8 de dienst uitmaken. Al is de Lotus eerder een concurrent voor de snelste variant van de Tesla Model X, de zogenoemde ‘Plaid’-uitvoering. Die is, net als de Eletre, ook volledig elektrisch en extreem snel.

Volledig scherm De Lotus Eletre is een supersnelle 'Hyper-SUV' © Lotus

Lotus meldt namelijk dat de Eletre straks tot de ‘club van twee seconden’ zal behoren. Daarmee bedoelt het merk dat de auto in iets meer dan twee seconden vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur zal kunnen optrekken. Zulke prestaties zijn maar voor weinig auto’s weggelegd en zeker voor heel zware SUV’s is dat serieus snel. Ga maar na: zelfs de imposante Lamborghini Urus met zijn 650 paardenkrachten sterke benzinemotor heeft voor die sprint minstens 3,6 tellen nodig. De Tesla Model X ‘Plaid’ snoept daar, dankzij een vermogen van maar liefst 1020 pk (750 kW), een volle seconde vanaf.

Minimaal 600 elektrische pk’s

Afgaand op die cijfers is elektrische kracht dus de beste oplossing voor indrukwekkende prestaties. De Lotus Eletre krijgt standaard twee elektromotoren en aandrijving op alle vier de wielen. Elke versie heeft volgens Lotus ‘minimaal 600 pk’, maar het ligt in de lijn der verwachting dat er verschillende vermogens op de markt gaan komen. Exacte specificaties maakt het merk op dit moment nog niet bekend.

Wel onthult Lotus dat er ‘meer dan 100 kilowattuur’ aan batterijen in de wagenbodem van de Eletre ligt. Ook dat is vergelijkbaar met de genoemde Tesla Model X. Met die capaciteit kan de nieuwe Britse SUV naar verwachting ongeveer 600 kilometer rijbereik halen. Daarvoor hebben de ontwerpers onder meer de neus zo laag mogelijk gehouden en de carrosserie voorzien van allerlei ‘luchtsleuven’ die de luchtweerstand verminderen.

Volledig scherm De neus is zo laag mogelijk gemaakt om de luchtweerstand te verlagen. Let ook op de beweegbare roosters in de onderbumper © Lotus

Om snel bij te kunnen laden draait het elektrische boordsysteem op 800 volt en haalt de Eletre een maximale laadsnelheid van 350 kilowatt. Dat moet, zo zegt het merk, er voor zorgen dat gebruikers van de auto (aan de juiste snellader) in ongeveer twintig minuten zo’n 400 kilometer bereik kunnen bijladen. Een 22 kilowatt boordlader voor ‘gewone’ laadpunten is standaard; daarmee schuift de Lotus aan in het rijtje van de snelst ladende elektrische auto’s van het moment.

Vloeken in de kerk

Dat Lotus nu met een grote SUV komt, is enerzijds opmerkelijk te noemen. De komst van de Eletre schopt sommige liefhebbers tegen het zere been, omdat zij vinden dat Lotus zich moet houden bij het type auto waar het merk groot mee is geworden. Modellen als de Elise, Exige en Evora werden beroemd en geliefd vanwege hun extreem lage gewicht, simpele uitvoeringen en snaarstrakke rijgedrag. Om daar een grote, elektrische SUV naast te zetten, is volgens sommige Lotus-fans als vloeken in de kerk.

Volledig scherm De Eletre is enorm gestroomlijnd: op de achterklep zit een uitklapbare spoiler © Lotus

Aan de andere kant is de keuze van Lotus heel logisch. Andere merken, ook in het hoge en sportieve segment, hebben namelijk al laten zien dat een SUV een heel goede manier is om hoge verkoopcijfers te noteren. Bij het ooit zwaar kwakkelende Porsche kwam de Cayenne als de reddende engel, bij Maserati is de Levante het best verkopende model en Lamborghini verveelvoudigde de verkopen na de lancering van de Urus. Het is veelzeggend dat zelfs Ferrari broedt op zo’n hoog model: die auto, die naar verluidt ‘Purosangue’ (ofwel ‘volbloed’) gaat heten, verschijnt later dit jaar.

Geely, het Chinese moederbedrijf van Lotus (waar onder meer ook Volvo, Polestar en Lynk&Co onder vallen) ziet de komst van de Eletre als de beste manier om Lotus weer succesvol te maken. Volgens de beroemde hoofdontwerper Peter Horbury is de elektrische SUV een mooie aanvulling op de ‘perfecte garage met twee auto’s. ,,Daarin staat om te beginnen een lage, pure sportwagen. Met daarnaast een handige, ruime auto voor de dagen dat je meer wilt dan scheuren over bochtige weggetjes. Het is veelzeggend dat zelfs onze oprichter Colin Chapman (onder meer beroemd als chef van het Lotus Formule 1-team) een SUV naast zijn sportwagen had.” Op praktisch vlak stelt de Eletre trouwens niet teleur: de achterbak is ruim genoeg voor flinke tassen en in de neus zit een extra bagageruimte waar 77 liter in past.

Volledig scherm Geen klassieke klokkenwinkel, wel een wegklapbaar scherm: de Lotus Eletre vanbinnen © Lotus

Een lichtgewicht van tweeduizend kilo

De geestelijk vader van het merk Lotus had trouwens een duidelijke visie: ‘maak je auto’s zo simpel mogelijk, en voeg dan lichtheid toe’. Naar eigen zeggen heeft Lotus alles gedaan om de Eletre bij die filosofie te laten passen. Reken niet op een kaal sportwageninterieur, maar wel op een auto waar ‘op zoveel mogelijk plekken gewicht is bespaard’. Zo zijn veel delen gemaakt van aluminium en koolstofvezel, maakt de auto gebruik van holle structuren en andere lichtgewicht materialen.

Het eindresultaat is een 5,10 meter lange elektrische SUV met een gewicht van ‘slechts’ tweeduizend kilo. Dat lijkt niet veel, maar voor dit type auto kampt de Eletre inderdaad niet met noemenswaardig overgewicht. Ter vergelijking: een Tesla Model X Plaid legt 2.455 kilo in de schaal, terwijl de (niet elektrische) Lamborghini Urus met 2200 kilo ook flink zwaarder is. De Lotus is zelfs nauwelijks zwaarder dan een Kia EV6, om maar eens een andere elektrische SUV te noemen. De ruim veertig centimeter kortere Kia weegt 1990 kilogram.

Volledig scherm Desgewenst monteert Lotus twee aparte sportstoelen achterin © Lotus

Zelf rijden (of niet)

Het relatief lage gewicht moet volgens Lotus helpen om de Eletre ‘te laten sturen als een echte Lotus’. Daarvoor krijgt de auto een bovengemiddeld sportief onderstel met adaptieve luchtvering en actieve aerodynamica: de rozetten in de voorbumper kunnen sluiten als er geen koelende rijwind nodig is en de achterspoiler kan in drie standen tevoorschijn klappen om de Eletre stabieler te houden bij hoge snelheden. Bovendien meldt Lotus dat het stuurwiel beduidend kleiner is dan in andere grote SUV’s, wat volgens de technici moet bijdragen bij een sportief rijgevoel.

De bestuurder krijgt daarbij onderweg zo min mogelijk afleiding: er is geen klassieke klokkenwinkel, maar wel een projector die de belangrijkste informatie in de voorruit projecteert. Bovendien kan je het centrale scherm wegklappen met een druk op de knop, voor de momenten dat je niet wilt worden afgeleid tijdens het rijden. De voorste bijrijder heeft een klein eigen schermpje om de voor hem of haar essentiële zaken aan te passen. Wie niet zelf wil sturen, kan de ‘zelfrijdende’ modus activeren: dan klappen verschillende LiDar-sensoren tevoorschijn waarmee de Eletre zelf kan sturen. Volgens Lotus is de auto klaar voor het zogenoemde ‘Level 4 autonoom rijden’, waarbij de bestuurder zelf niet meer hoeft in te grijpen onderweg.

Volledig scherm Achteruitkijkcamera's zijn standaard bij de Lotus. In landen waar die nog niet zijn toegestaan krijgt de Eletre 'normale' spiegels © Lotus

Naar keuze monteert Lotus vijf of vier zitplaatsen in de Eletre. In het laatste geval krijg je twee sportief gevormde achterstoelen dfie gescheiden zijn door een vaste middentunnel. Opvallend is dat de beenruimte enorm is: dat doet het merk bewust om Chinese kopers blij te maken. Die markt is belangrijk voor het merk en naar verluidt wil de helft van de Chinese kopers nog altijd het liefst achterin zitten. Zelfs in een Lotus die, als we de fabrikant moeten geloven, vooral gemaakt is voor liefhebbers die zélf willen rijden.

