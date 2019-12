Luxemburg verhoogt brandstofprijs om ‘tanktoerisme’ te bestrijden

Vakantiegangers opgelet: het wordt in de loop van volgend jaar iets minder voordelig om in het Groothertogdom Luxemburg te tanken. Benzine zal 1 tot 3 cent per liter duurder worden, diesel 3 tot 5 cent, zo heeft de regering aangekondigd.

Ondanks die prijsverhoging is tanken in Luxemburg voorlopig nog flink goedkoper dan in Nederland. Volgens gegevens op de website van de ANWB bedroeg de maximumprijs van benzine in Luxemburg enkele dagen geleden 1,21 euro per liter en die van diesel op 1,11 euro per liter. Dat is nog altijd tientallen procenten goedkoper dan hier.

Klimaatdoelen

Met de prijsstijging wil Luxemburg naar eigen zeggen de strijd aangaan met het tanktoerisme en tevens de CO 2 -uitstoot verlagen. ,,De prijzen van diesel en benzine liggen in Luxemburg duidelijk lager dan in de buurlanden’’, aldus een woordvoerder. Het is essentieel dat die kloof geleidelijk kleiner wordt, als we de uitvoer van brandstoffen willen verminderen.’’ Volgens de regering kan Luxemburg de doelstellingen rond klimaat en energie alleen halen met behulp van doelgerichte maatregelen op het gebied van de verkoop van brandstoffen voor het wegvervoer.

234 tankstations