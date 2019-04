Maakt die lagere topsnelheid het verkeer veiliger?

Hard rijden is een veelvoorkomende oorzaak van ongevallen. Maar op een provinciale weg of in de bebouwde kom heeft een ongeval door hard rijden doorgaans ernstiger gevolgen dan op een snelweg. Ik vind het een wat merkwaardig besluit van Volvo, want waarom geen beperking tot de meest voor- komende snelheidslimiet van 130 km/u? Feit is dat een ongeval met extreem hoge snelheid, ver boven de 100 km/u, vaak fatale gevolgen heeft. De klap is dan vaak zo groot dat de in de auto ingebouwde veiligheidssystemen het leven niet kunnen redden. Daarom kan dit wel degelijk bijdragen aan minder zwaargewonden en doden in het verkeer.