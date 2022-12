Mag ik in de auto mijn telefoon gebruiken in een houder?

mijn allessie Kiet’s cabrio MG B is niet gemaakt voor de showroom: ‘Dan geniet je er niet van’

De MG B van Kiet van der Most (77) is allesbehalve een impulsaankoop. Hij wilde zijn auto – die bij aankoop wel rijdend moest zijn - zelf kunnen repareren en in een eigen garage hebben staan. In 2004 liet hij al die wensen in vervulling gaan. Nog altijd is hij tevreden met zijn Engelse cabrio, die hij nooit weg zal doen.

10 december