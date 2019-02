Mag ik mijn rijbewijs vroegtijdig verlengen?

Video Rus stunt met achteruit racende Lada. En Elon Musk vindt dat ‘geweldig’

14 februari Het is inmiddels een hit op YouTube: een Lada die met extreem hoge snelheid achteruit lijkt te rijden. Het is echter schijn, want een Russische tiener keerde simpelweg het koetswerk van zijn oude roestbak om, waardoor de bestuurder gewoon de ervaring heeft dat hij vooruit rijdt. De stuntrijder, Sergei Artushchenko, vroeg via social media om een reactie van Elon Musk, de topman van Tesla. En die reageerde vervolgens in het Russisch met één woord: ‘Geweldig’.