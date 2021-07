Man 26 keer geflitst door dezelfde snelheidscamera

test mazda cx-5 diesel De beste caravan­trek­ker van Mazda: een beetje fout maar wel lek­ker

29 juni Mazda heeft zijn verkooptopper CX-5 nog maar eens fijngeslepen. Dat is de moeite waard, want het model is een absolute publiekslieveling. Er is nu zelfs weer een dikke dieselmotor voor de caravan-fans.