Man die husky in BMW liet zitten zegt met dood bedreigd te zijn: ‘Jace is mijn beste vriend’

Maar goed, het leed was al geschied. ,,Ik vind het goed dat mensen mijn hond wilden redden, ik heb er geen bezwaar tegen dat het raam van m’n auto werd ingeslagen, ik zeur ook niet over de onkosten om dat raam te repareren.’’



Waar hij wél van baalt is dat hij door Jan en alleman een slechterik wordt genoemd. Dat zint hem niet.



,,Ik heb Jace al zeven jaar, ik kreeg hem cadeau van mijn ex-vrouw. Jace is mijn beste vriend, hij gaat altijd met me mee. Hij is verwend, wie laat nou zijn hond achter in zo’n auto? Dat doe je toch alleen als die hond je alles waard is? En echt, die auto was een koelkast.’’



Hij overlegt met de politie, die nog in de Hornbach had laten omroepen dat er een hond vastzat in een auto. Heeft Mardo nooit gehoord. ,,Jammer genoeg heb ik niet gehoord dat het om een hond ging. Ik weet dat er iets is omgeroepen, maar niet dat het om mij ging.’’