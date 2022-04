Man uit auto geblazen na explosie: ‘De achterklep vloog over het huis en lag in onze achtertuin’

De 75-jarige Beuningenaar werd weggeblazen toen hij zijn auto startte. Hij kwam een paar meter naast zijn auto op straat terecht. Hij zou deze ochtend met zijn kleinkinderen naar de camping gaan. Vandaar de gasfles in de auto. Gelukkig zaten zij nog niet in de auto, vertelt zijn dochter, de moeder van de kleinkinderen.



De kinderzitjes getuigen van hoeveel erger het ongeluk had kunnen aflopen: ze liggen beschadigd op de achterbank. De 75-jarige is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een medewerkster van Salvage (een stichting die eerste hulp biedt na een brand) is hij er zonder kleerscheuren vanaf gekomen.