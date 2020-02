Man van 107 en zijn 99-jarige verloofde kopen droomauto

Dat autorijden in een open cabriolet tot op hoge leeftijd leuk blijft, bewijst de 107-jarige Joe Newman uit Florida. In de video zien we hem rondrijden met zijn 99-jarige verloofde.

Dat het koesteren van een jonge geest levensverlengend kan werken, bewijst de video over de 107-jarige Joe Newman uit Sarasota. Hij rijdt al negentig jaar rond in Florida, sinds kort in een rode tweezits Mercedes SLK 320. Het stond altijd op zijn wensenlijstje om een rode cabriolet te bezitten, zo vertelt hij tegen Power Nation TV.

Newman werd geboren een jaar nadat de Titanic zonk en is hoogstwaarschijnlijk de oudste man die nog autorijdt in de Verenigde Staten. Newman heeft twee wereldoorlogen meegemaakt en hielp gedurende zijn werkzame leven samen met zijn inmiddels overleden vrouw programma’s te ontwikkelen voor mensen met een ontwikkelingsstoornis. Toen hij 101 was, besloot hij zich kandidaat te stellen voor het Congres.