Mart gaat terug naar de sixties in zijn ‘tijdmachine’: een rood-witte Chevrolet Bel Air

Nee, nee, Henk hoeft niet op de foto. Het is toch jouw auto, Mart? Onzin, kaatst die terug, hij is net zoveel van jou als van mij. En zo is het, want Henk is degene die de droomauto van zijn vriend onderhoudt én als het even kan het stuur in handen heeft. Met de Kaaskoningin van Bodegraven achterin, bijvoorbeeld.