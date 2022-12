Maserati Grecale: gelijkmatig briesje

AutotestDe Maserati Grecale is genoemd naar een mediterrane wind. Toch zal dit model niet heel veel stof doen opwaaien. De auto doet bijna alles goed wat ‘ie moet doen, maar is in weinig opzichten onderscheidend of uniek.

Maserati heeft een legendarische geschiedenis die teruggaat tot 1914, en hoewel het in het verleden enkele geweldige auto’s heeft geproduceerd, bracht het jaar 2016 pas de eerste SUV. Zeggen dat deze Levante Maserati nieuw leven heeft ingeblazen, is een understatement. In 2016 vertegenwoordigde deze SUV al 35 procent van de wereldwijde verkoop van het merk en een jaar later was dat al bijna 60 procent zijn, waarmee hij zijn klassieke sedanbroeder, de Ghibli, had ingehaald.

Grecale is gebaseerd op de Stelvio

Een geslaagde zet dus, temeer omdat Maserati nog geen ervaring had in dit segment en de Levante op een nieuw platform bouwde dat speciaal voor deze auto werd ontwikkeld. Maserati kon weer adem halen, maar anno 2022 verkeert het merk toch weer in zwaar weer. Vooral in de VS zijn kopers namelijk steeds minder gecharmeerd van snelle sedans en dus komt de Grecale - genoemd naar een Mediterrane wind - als geroepen. Het is de kleinere broer van de Levante. Hoewel: echt klein is ‘ie niet, want de nieuwkomer is 17 centimeter langer dan de Alfa Romeo Stelvio waarmee hij zijn technische basis deelt.

Volledig scherm Maserati Grecale © Maserati

Wel heeft de Grecale een grotere spoorbreedte dan de Stelvio en ook werd de wielbasis opgerekt, waardoor de Maserati nu de grootste binnenruimte in zijn segment kan claimen. Met een lengte van 4,85 meter is de Grecale relatief groot: de Porsche Macan, de grootste concurrent van deze Maserati, is ‘slechts’ 4,77 meter lang. Het ontwerp is niet echt spectaculair of authentiek. Zonder logo's had dit - meer dan de Levante - ook zomaar een SUV van een ander merk kunnen zijn. Maserati noemt het uiterlijk tijdloos, waardoor het langer houdbaar blijft en ook daar zit wat in.

G-krachtmeter

Binnenin is overduidelijk vooruitgang geboekt. Het interieur ziet er prachtig uit, is overzichtelijk en mooi opgeruimd. Ook is niet meer overduidelijk gegrabbeld in de onderdelenbak van concerngenoot Chrysler voor de knoppen en trim. Het is een hele vooruitgang voor Maserati, maar niet in absolute zin. Ook een merk als Peugeot maakt tegenwoordig dit soort interieurs. Het enige unieke is het ronde schermpje in het midden van het dashboard. Dit geeft niet alleen de tijd weer, maar kan ook worden geconfigureerd als een kompas en als g-kracht meter. Ook weet het de status van je telefoon wanneer je deze oplaadt.

Volledig scherm Maserati Grecale © Maserati

Achter het stuur zit je prima. Het is klein en stuurt wat te licht, maar wel heel direct. Er zitten veel knoppen op het stuur zodat je weinig afgeleid wordt. Je kunt hier bijvoorbeeld de rij-modus selecteren: Comfort, GT of Sport. De stand comfort is al tegen het harde aan, wat impliceert dat Maserati de Grecale een sportieve inborst heeft gegeven. Niets aan de hand op de gladde Nederlandse wegen, maar dat kan in het buitenland wel eens anders zijn. De sport-stand zorgt voor nog meer controle als het er sportief aan toe gaat. Gelukkig wordt het onderstel er niet spijkerhard van. Wie de Grecale toch wat te hard vindt, kan altijd opteren voor luchtvering.

Volledig scherm Maserati Grecale © Maserati

De automaat bedien je met druktoetsen. Het openen van de portieren gaat elektrisch, al is er voor de voorportieren nog wel een mechanische back-up. De zitpositie is goed en de stoelen zitten lekker en voelen ferm aan. De rugleuning is naar onze smaak iets te hard. Datzelfde geldt voor de achterbank. Daar is genoeg hoofd- en beenruimte voorhanden, wat de Grecale tot een prima familie-auto maakt. De bagageruimte is groot met een inhoud van 535 liter, een lage tildrempel en een vlakke laadvloer met twee rails om bagage vast te kunnen sjorrren.

Volledig scherm Maserati Grecale © Maserati

Het rijden brengt weinig verrassingen. Wij reden met de 240 pk sterke L4 Hybrid, die vreemd genoeg vooral als een diesel klinkt. Dat is echter onmogelijk, aangezien er van dit model geen diesel en ook geen plug-in hybride komt omdat deze varianten de auto volgens Maserati te zwaar zouden maken. Wel is er bij de ontwikkeling veel werk gemaakt van recuperatie, zodat er zo weinig mogelijk remenergie verloren gaat en zo veel mogelijk elektriciteit wordt opgewekt om het accupakket te laden. Pas wanneer je echt sportief gaat rijden, komt het karakter van de benzinemotor naar boven. Er zijn dan soms zelfs boze plukjes uitlaatgeluid hoorbaar tijdens het overschakelen.

0-100 km/u in 5,3 seconden

Beide 2,0-liters zijn goed voor een topsnelheid van 240 km/h. De snelste gaat in 5,3 tellen vanuit stilstand naar 100 km/h, de iets minder krachtige in 5,6 seconden. Wat vooral opvalt, is het vertrouwen dat het onderstel je geeft. Je voelt goed wat de auto doet en in de bochten voel je je enorm zeker. Ook fijn voor de sportief georiënteerde automobilist: de auto voelt aan alsof ‘ie achterwielaangedreven is. De achttraps automaat doet zijn werk naar behoren en de remmen zijn verschrikkelijk goed. In die zin is het dus een echte Maserati.

Volledig scherm Maserati Grecale © Maserati

De Grecale heeft als GT een vanafprijs van 122.595 euro, maar dan krijg je wel een erg kale auto. Met wat opties als een panoramadak, alarm, 12-voudig elektrische te bedienen stoelen, leren bekleding, stoelverwarming, een goed geluidssysteem, metallic lak en nog wat aangename opties zit je al snel boven de 140 mille. Vreemd genoeg is de Modena-uitvoering slechts 30 pk sterker. In de praktijk schiet je hier weinig mee op. De 3,0 liter biturbo V6 Trofeo is het topmodel en levert 530 pk.

Volgens jaar volgt een volledig elektrische Grecale: de Folgore. Die krijgt een 105 kWh accupakket en is voorzien van 400 Volt-techniek. Een fikse actieradius en laden met hoge snelheid lijken daarmee gegarandeerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.