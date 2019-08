Massavernietiging van ruim 100.000 auto's in de VS

Volkswagen heeft 102.000 auto's in de VS vernietigd. Daarmee voegt het concern een nieuw hoofdstuk toe aan het dieselschandaal. De auto's waren uitgerust met de beruchte sjoemelsoftware en de verwachting was dat ze na herstel gewoon weer verkocht zouden worden.

Het Duitse financiële tijdschrift Wirtschaftswoche zegt officiële documenten in handen te hebben waaruit de massavernietiging blijkt. Het concern zou het in deze papieren opbiechten aan het Amerikaanse ministerie van Justitie en de federale milieu-autoriteit EPA. De maatregel baart opzien omdat hiermee opnieuw een slag aan het milieu is toegediend. De ooit met de nodige CO2-vervuiling geproduceerde auto's hadden nog jarenlang dienst kunnen doen, maar zijn nu verworden tot pakjes schroot.

,,Deze maatregel getuigt niet van gezond verstand‘’, klaagt Marion Tiemann van Greenpeace Duitsland tegenover Wirtschaftswoche. Bij de productie van 100.000 auto's komt een half miljoen ton aan CO2 vrij, schatten milieu-organisaties in. Dat is net zoveel CO2 als als 50.000 inwoners van een stad per jaar produceren.

Volkswagen zat met de enorme hoeveelheden foute diesels in de maag. Het concern moest vanaf 2016 op last van de Amerikaanse autoriteiten bijna 400.000 auto's terugkopen omdat ze waren uitgeruste met de beruchte sjoemelsoftware. Dit alleen al zou Volkswagen 10 miljard dollar hebben gekost. De auto's van het type Golf, Passat en Jetta, maar ook veel Audi's stonden lange tijd gestald op de immense parkeerterreinen van een rugbystadion in Detroit en op 36 andere plekken in de VS. Ze stonden in de woestijn van Californië, op een racecircuit in Colorado en zelfs naast een kerncentrale bij Seattle. Maar volgens Wirtschaftswoche blijkt uit satellietbeelden dat de meeste auto's de afgelopen maanden als sneeuw voor de zon verdwenen zijn.

Meer dan 102.000 diesels zijn de afgelopen tijd door Volkswagen vernietigd, ontdekte Wirtschaftswoche. Niet op aandringen van de autoriteiten, maar op eigen initiatief van de autofabrikant. Er zijn er nu nog 261.000 over en die wil de fabrikant herstellen en opnieuw in de verkoop brengen. Er wordt driftig samengewerkt met veilinghuizen om de grote aantallen auto's aan de man te brengen.

Besmet

De grote vraag is natuurlijk waarom Volkswagen tot de massavernietiging van 102.000 auto's heeft besloten. Officieel wil de autofabrikant tegenover Wirtschaftswoche alleen maar kwijt dat het gaat om ‘verouderde modellen in slechte conditie’. Maar de onderzoeksjournalisten trekken hun eigen conclusie: Volkswagen wilde zo snel mogelijk van deze ‘besmette’auto's af. Stilstaande auto's kosten geld: voor het parkeren moet worden betaald en met de dag daalt de restwaarde. En om ze nog enigszins in conditie te houden, werden de auto's elke maand een keer gestart en werd er een stukje mee gereden. Ze werden ook elke maand gewassen. Intussen was er een ander probleem: als Volkswagen die honderdduizenden auto's in één keer op de markt zou brengen, zou dat de markt voor gebruikte diesels schade toebrengen. De marktprijzen van de occasions zouden hierdoor onder druk komen te staan en daarmee snijdt Volkswagen zichzelf, en vooral zijn dealers, in de vingers. Massavernietiging leek dus de beste oplossing.

Europa

De Europese auto's met sjoemelsoftware hebben een heel andere behandeling gekregen. Volkswagen is in Europa niet gedwongen om ze van consumenten terug te kopen. In plaats daarvan volstaat een aanpassing van de motortechniek, waartoe de consument niet verplicht is. En tot een schadevergoeding aan consumenten, zoals in de VS, is het hier al helemaal nooit gekomen.

De affaire met de sjoemelsoftware is het grootste schandaal uit de geschiedenis van de Duitse auto-industrie. Jarenlang gebruikte Volkswagen software die herkende of een auto op de rollenbank in een testlaboratorium stond of op de weg reed. In het ene geval werden de schadelijke uitlaatgassen beperkt, in de andere niet. Zo ontkwam de autofabrikant aan de steeds strengere milieu-eisen en daaruit voortvloeiende belastingen.