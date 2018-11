Max wint en de verkoop van bloedsnelle benzineslurpers stijgt

De RAI Vereniging die op verzoek van deze site de data leverde durft niet van een echt Max-Verstappeneffect te spreken, maar opvallend is het wel: hoe harder Max over de circuits blaast hoe meer supersnelle bolides - auto’s die met gemak 200-250 kilometer of sneller kunnen - er in Nederland worden verkocht.

De RAI Vereniging noemt de kopers ‘liefhebbers’, mensen die genieten van snelle bochten en van acceleraties die op Zandvoort niet misstaan. ,,Ze zoeken in deze auto’s rijdynamiek en rijplezier’’, zegt Floris Liebrand van de branchevereniging.

Benzineslurpers

Het marktaandeel benzineslurpers met een motorinhoud van meer dan 2,25 liter stijgt al drie jaar op rij. In 2015 viel een half procent van de auto’s in die categorie. Dit jaar kruipt het aantal richting de 1 procent. Ook in absolute aantallen stijgt de verkoop. In 2016 2400 stuks, vorig jaar 3000 en dit jaar werden al 3236 auto’s verkocht waarmee met gemak harder dan 200 km per uur kan worden gereden. Binnen de 4 of 5 seconden van 0 naar 100 km/uur vinden heel veel mensen leuk.

Het populairste scheurijzer is de BMW 540i (vanaf 80 mille). De zes cilinders leveren 340 pk, goed voor een maximumsnelheid van 250 km per uur en desgewenst snelt de sedan in 4,8 seconden van 0 tot 100 km/uur. Al 260 werden er dit jaar verkocht. Die BMW is een slak vergeleken met de M5 van het merk: 625 pk, in 3,3 seconden van 0 tot 100 km/uur en een topsnelheid van 305 km per uur. De vanafprijs van 164.000 euro (maar met toeters en bellen eerder 2 ton) was dit jaar voor 73 snelheidsduivels geen probleem.

Quote Mensen willen nog één keer een echte auto voordat ze elektrisch gaan rijden Jelmer Koelewijn

,,We verkopen echt veel meer snelle auto’s’’, zegt verkoper Jelmer Koelewijn van BMW-dealer Ekris in Veenendaal. ,,Het Formule 1-gevoel speelt mee. Maar wat ik van bijna alle kopers van een BMW uit de M-serie hoor is dat ze nog één keer een echte auto willen voordat ze naar elektrisch moeten. Dus dan maar meteen een flinke ook.’’

Het kan altijd sneller. Bij Ferrari lachen ze om de BMW’s. Elf Nederlanders kochten dit jaar de Ferrari 812 Superfast. 740 denkbeeldige paarden onder de rode motorkap jagen die auto in 2,9 seconden vanuit stilstand naar 100 km per uur. De topsnelheid 340 km per uur is niet gratis: het speeltje kost 4 ton.

Grommen en brullen

BMW, Mercedes, Audi, en Porsche - zeg maar de Duitsers - domineren het aanbod in het snelle aanbod. Des te pijnlijker dat de elektrische Tesla S P100D de rapste is: de elektromotoren duwen het gevaarte in 2,7 seconden naar 100 km/uur. Maar in die auto ontbreekt het grommen en brullen van de motor natuurlijk. Dan voel je jezelf toch minder Max. ,,En die Tesla kan maar 250 km per uur. En dat snelle optrekken kun je drie keer doen en dan moet je een laadpaal gaan zoeken met je lege accu’’, smaalt BMW-verkoper Koelewijn.

CO2-uitstoot