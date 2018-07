McLaren gaat Porsche achterna: 18 nieuwe modellen tot 2025

Er is McLaren alles aan gelegen ervoor te zorgen dat binnen zeven jaar het gehele aanbod van sportwagens en supercars over hybride aandrijving beschikt. Het bedrijf gaat, net zoals nu al, onverschrokken door met de strijd om de lichtste supercar te bouwen en zorgt ervoor dat elk model het minst zware in zijn segment is. Dit wordt bekrachtigd door een investering van £50 miljoen in de toekomstige ontwikkeling en productie van lichtgewicht technologie in het binnenkort te openen McLaren Composites Technology Centre (MCTC).

Volledig scherm © McLaren

Vijf jaar na de lancering van de eerste benzinehybride hypercar ter wereld, de iconische McLaren P1TM, bevestigt het zogeheten Track25-plan dat McLaren een opvolger in de pijplijn heeft. Het merk blijft trouw aan de basis van het met de hand bouwen van 's werelds beste stuurmansauto's en houdt de focus op sportwagens en supercars met middenmotor.

Volledig scherm © McLaren

De investeringen in 18 nieuwe modellen of afgeleiden daarvan zal eraan bijdragen dat de productie met zo'n 75 procent groeit tot ongeveer 6.000 auto's per jaar halverwege het volgende decennium. Net als nu zullen alle auto's met de hand worden gebouwd in het McLaren Production Centre in Woking, Engeland.